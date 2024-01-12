Росія за рік пережила чотири кризи: наслідки ще відгукнуться, кажуть аналітики

У Кремлі не знали, як правильно реагувати на події, і вважали за краще мовчати

За минулий 2023 рік Росія пережила щонайменше чотири внутрішні кризи, подібних до яких не знала з 2012 року. І якщо з очевидними наслідками Кремль абияк упорався, то глибші однозначно ще проявляться.

Про це йдеться у дослідженні "Росія-2024. Політичні, економічні та соціальні перспективи", підготовленому аналітиками Українського інституту майбутнього. Його автори зазначають, що досвід майже двох років війни показує, що на деяких етапах російський правитель припускає частковий дрейф у напрямку "колективного Путіна".

Зокрема йдеться:

У всіх чотирьох випадках центральна влада мала проблеми з вибором оптимальної реакції. "Вертикаль зависала" і не робила нічого, а населення реагувало далеко не так, як того хотіли б у Кремлі. Проте з усіма проявами цих криз у РФ впоралися, але глибші наслідки ще дадуть про себе знати.

Аналітики вважають, що росіяни набули досвіду, який ще належить усвідомити та впровадити у так звані "протоколи реакції" на дії Путіна, які не відповідають їхнім інтересам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що економіка Росії майже впала через санкції Заходу. Кремлю коштувало значних зусиль зупинити його за крок від прірви.