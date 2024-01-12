Россия за год пережила четыре кризиса: последствия еще аукнутся, говорят аналитики

В Кремле не знали, как правильно реагировать на происшествия, и предпочитали молчать

За минувший 2023 год Россия пережила минимум четыре внутренних кризиса, подобных которым не знала с 2012 года. И если с очевидными последствиями Кремль кое-как справился, то более глубокие однозначно еще проявятся.

Об этом говорится в исследовании "Россия-2024. Политические, экономические и социальные перспективы", подготовленном аналитиками Украинского института будущего. Его авторы отмечают, что опыт почти двух лет войны показывает, что на некоторых этапах российский правитель допускает частичный дрейф в направлении "коллективного Путина".

В частности, речь идет:

Во всех четырех случаях у центральной власти были проблемы с выбором оптимальной реакции. "Вертикаль зависала" и не делала ничего, а население реагировало далеко не так, как того хотели бы в Кремле. Однако со всеми проявлениями этих кризисов в РФ справились, но более глубокие последствия еще будут проявляться.

Аналитики считают, что россияне получило опыт, который еще предстоит осознать и внедрить в так называемые "протоколы реакции" на действия Путина, которые не отвечают их интересам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что экономика России почти рухнула из-за санкций Запада. Кремлю стоило значительных усилий остановить его в шаге от пропасти.