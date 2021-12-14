У Білорусі відомому блогеру та чоловіку Тихановської дали 18 років в’язниці: подробиці
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Сергія Тихановського звинуватили у проведенні антиурядових акцій
У вівторок, 14 грудня, у Білорусі було проведено заключний суд над Сергієм Тихановським. Нагадаємо, що він є противником режиму Олександра Лукашенка, початково кандидатом у президенти, а нині чоловіком лідерки місцевої опозиції Світлани Тихановської.
Подробиці вироку повідомили в агентстві "BELTA".
За що засудили і на скільки?
Зазначимо, що слідство розбиралося зі "справою Тихановського" понад рік. Сам же підозрюваний перебував увесь цей час у СІЗО, куди був ув’язнений ще до проведення виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року.
Зрештою Сергія Тихановського звинуватили у:
- підготовці та організації масових заворушень з метою скинути уряд;
- закликах до насильства щодо влади та місцевих правоохоронних органів;
- перешкоджанні роботі білоруської ЦВК під час виборів президента;
- розпалюванні соціальної ворожнечі.
Усього у "справі Тихановського" проведено понад сімдесят різних експертиз. Збитки від нібито його дій оцінили у 3,5 млн білоруських рублів (понад 37 млн гривень).
Врешті-решт, Сергій Тихановський був засуджений на 18 років в’язниці. Ще кілька представників опозиції, заарештовані та відправлені під суд, також отримали свої вироки.
Реакція опозиції РБ
Напередодні оголошення вироку своєму чоловікові з офіційною заявою виступила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона ще не знала, на який термін засудять Сергія, проте зазначила, що у будь-якому разі він буде "незаконним" і не таким, з яким "можна миритися".
"Що я робитиму з цією новиною? А я продовжуватиму захищати людину, яку люблю і яка стала лідером для мільйонів білорусів. Я намагатимусь робити щось дуже складне, може бути, неможливе, щоб наблизити той момент, коли ми з ним побачимось у новій Білорусі", — наголосила Тихановська.
Також вона додала, що продовжить підтримувати з ним зв’язок, надсилаючи листи та дитячі малюнки, і, звісно, не зупинить боротьбу за чесну владу у їхній рідній державі.
Трохи про вирок
Вісімнадцять років за ґратами — це дуже суворе покарання. Для порівняння, в Україні найчастіше найбільшим терміном у вироку зазвичай може бути 14-15 років позбавлення волі. Набагато рідше з’являються рішення суду про довічне ув’язнення.
Таке покарання можна отримати за умисне вбивство з обтяжливими обставинами, повторне зґвалтування неповнолітньої, теракт та ще деякі злочини.
Цікаво, що останнім часом режим Олександра Лукашенка відзначився кількома голосними заявами. Перед оголошенням вироку заарештованим опозиціонерам Лукашенко сказав, що вважає Кримський півострів частиною Росії, а також погодився провести спільні військові навчання з Росією поруч із українським кордоном. При цьому через кілька днів саме Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордонів повітряного простору між країнами.