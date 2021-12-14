У Білорусі відомому блогеру та чоловіку Тихановської дали 18 років в’язниці: подробиці

Сергія Тихановського звинуватили у проведенні антиурядових акцій

У вівторок, 14 грудня, у Білорусі було проведено заключний суд над Сергієм Тихановським. Нагадаємо, що він є противником режиму Олександра Лукашенка, початково кандидатом у президенти, а нині чоловіком лідерки місцевої опозиції Світлани Тихановської.

Подробиці вироку повідомили в агентстві "BELTA".

За що засудили і на скільки?

Зазначимо, що слідство розбиралося зі "справою Тихановського" понад рік. Сам же підозрюваний перебував увесь цей час у СІЗО, куди був ув’язнений ще до проведення виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року.

Зрештою Сергія Тихановського звинуватили у:

підготовці та організації масових заворушень з метою скинути уряд;

закликах до насильства щодо влади та місцевих правоохоронних органів;

перешкоджанні роботі білоруської ЦВК під час виборів президента;

розпалюванні соціальної ворожнечі.

Світлана Тихановська виступає в ЄС у справі про ув’язнення її чоловіка Сергія

Усього у "справі Тихановського" проведено понад сімдесят різних експертиз. Збитки від нібито його дій оцінили у 3,5 млн білоруських рублів (понад 37 млн гривень).

Врешті-решт, Сергій Тихановський був засуджений на 18 років в’язниці. Ще кілька представників опозиції, заарештовані та відправлені під суд, також отримали свої вироки.

Реакція опозиції РБ

Напередодні оголошення вироку своєму чоловікові з офіційною заявою виступила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона ще не знала, на який термін засудять Сергія, проте зазначила, що у будь-якому разі він буде "незаконним" і не таким, з яким "можна миритися".

Сергій та Світлана Тихановські

"Що я робитиму з цією новиною? А я продовжуватиму захищати людину, яку люблю і яка стала лідером для мільйонів білорусів. Я намагатимусь робити щось дуже складне, може бути, неможливе, щоб наблизити той момент, коли ми з ним побачимось у новій Білорусі", — наголосила Тихановська.

Також вона додала, що продовжить підтримувати з ним зв’язок, надсилаючи листи та дитячі малюнки, і, звісно, не зупинить боротьбу за чесну владу у їхній рідній державі.

Трохи про вирок

Вісімнадцять років за ґратами — це дуже суворе покарання. Для порівняння, в Україні найчастіше найбільшим терміном у вироку зазвичай може бути 14-15 років позбавлення волі. Набагато рідше з’являються рішення суду про довічне ув’язнення.

Таке покарання можна отримати за умисне вбивство з обтяжливими обставинами, повторне зґвалтування неповнолітньої, теракт та ще деякі злочини.

Найтяжчі вироки в Україні

Цікаво, що останнім часом режим Олександра Лукашенка відзначився кількома голосними заявами. Перед оголошенням вироку заарештованим опозиціонерам Лукашенко сказав, що вважає Кримський півострів частиною Росії, а також погодився провести спільні військові навчання з Росією поруч із українським кордоном. При цьому через кілька днів саме Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордонів повітряного простору між країнами.