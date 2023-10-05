Подалі від України: рф облаштовує новий військово-морський порт на Чорному морі

Відповідну угоду вже підписано

Після нещодавніх ударів України по тимчасово окупованому Криму російські окупанти розпочали передислокацію кораблів Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська. На цьому тлі рф вирішила облаштувати ще один пункт постійного базування військових кораблів на Чорному морі.

Так, пункт постійного базування кораблів військово-морського флоту рф з’явиться в Очамчирській бухті в Абхазії. Як заявив президент невизнаної республіки Аслан Бжанія, відповідну угоду вже підписано, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, це рішення спрямоване на "підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії".

Цей пункт базування розташований на північному заході міста Очамчири, районного центру невизнаної Республіки Абхазія, в закритій Очамчирській бухті. Таким чином, рф отримає ще один військово-морський порт на Чорному морі, куди зможе перебазувати частину свого флоту, подалі від ударів ЗСУ.

Очамчири на карті

Як відомо, рф визнала Абхазію незалежною державою у 2008 році, після чого її визнали ще чотири держави: Сирія, Нікарагуа, Венесуела і Науру. Усі інші держави розглядають Абхазію як частину суверенної території Сакартвело (Грузії).

Очамчирська бухта у 80-х

Раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що означає перекидання російського флоту із Севастополя.