Подальше от Украины: рф обустраивает новый военно-морской порт на Черном море

Соответствующее соглашение уже подписано

После недавних ударов Украины по временно оккупированному Крыму российские оккупанты начали передислокацию кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. На этом фоне рф решила обустроить еще один пункт постоянного базирования военных кораблей на Черном море.

Так, пункт постоянного базирования кораблей военно-морского флота рф появится в Очамчирской бухте в Абхазии. Как заявил президент непризнанной республики Аслан Бжания, соответствующее соглашение уже подписано, сообщают российские СМИ.

По его словам, это решение направлено на "повышение уровня обороноспособности как россии, так и Абхазии".

Данный пункт базирования расположен на северо-западе города Очамчиры, районного центра непризнанной Республики Абхазия, в закрытой Очамчирской бухте. Таким образом, рф получит еще один военно-морской порт на Черном море, куда сможет перебазировать часть своего флота, подальше от ударов ВСУ.

Очамчиры на карте

Как известно, рф признала Абхазию независимым государством в 2008 году, после чего ее признали еще четыре государства: Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. Все прочие государства рассматривают Абхазию как часть суверенной территории Сакартвело (Грузии).

Очамчирская бухта в 80-х

Ранее "Телеграф" писал о том, что Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что значит перебрасывание российского флота из Севастополя.