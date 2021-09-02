Підсумки дня 2 вересня: Зеленський у Каліфорнії, продовження арешту Медведчука, Паралімпіада у Токіо

Вечірній дайджест головних подій 2 вересня

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 2 вересня

Станом на ранок четверга, 2 вересня, в Україні зафіксували 2477 нових випадків коронавірусу. Вже третій день поспіль кількість хворих зростає.

У лідерах захворюваності за добу опинився Київ — 309 випадків, на другому місці Харківська область — 224, на третьому — Львівська (183).

Візит Зеленського у США

Президент України Володимир Зеленський у США

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським колегою Джо Байденом вперше приїхав у Каліфорнію. Перший в історії України президентський візит у Сан-Франциско прийняли вкрай оригінально — кольорами українського прапора підсвітили мерію міста. У Каліфорнії Зеленський провів зустріч з бізнесменами, в тому числі представниками Apple.

Також сьогодні, 2 вересня, з’явилася реакція Кремля на візит Зеленського до Байдена. Зокрема прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков засмутився, що країни дружать "проти Росії".

Реакцію західної преси на зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена читайте у матеріалі "Телеграфу".

День міста Одеси

День Одеси

На честь 277-річчя Одеси місцеві жителі встановили вражаючий рекорд у Чорному морі — одночасно 409 осіб влаштували заплив на каяках і сапбордах, тим самим встановивши рекорд України.

Крім того, у Одесі створили найбільший міський прапор, який видно з космосу — стверджують організатори.

Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Медведчуку продовжили домашній арешт

Печерський районний суд м. Києва сьогодні, 2 вересня, продовжив цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді. Запобіжний захід продовжили до 28 жовтня. Весь цей час нардеп повинен носити електронний браслет.

Паралімпіада у Токіо

Українські паралімпійці у Токіо

У 9-й день Паралімпійських ігор у Токіо українські спортсмени здобули 9 медалей, включаючи три "золота". Україна впевнено тримається на 5-ій позиції у загальному заліку. На рахунку нашої збірної 84 медалі (20 золотих, 39 срібних, 25 бронзових).