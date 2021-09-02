Итоги дня 2 сентября: Зеленский в Калифорнии, продление ареста Медведчука, Паралимпиада в Токио

Вечерний дайджест главных события 2 сентября

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 2 сентября

По состоянию на утро четверга, 2 сентября, в Украине зафиксировали 2477 новых случаев коронавируса. Уже третий день подряд количество больных растет.

В лидерах заболеваемости за сутки оказался Киев — 309 случаев, на втором месте Харьковская область — 224, на третьем — Львовская (183).

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в США

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом впервые приехал в Калифорнию. Первый в истории Украины президентский визит в Сан-Франциско приняли крайне оригинально — цветами украинского флага подсветили мэрию города. В Калифорнии Зеленский провел встречу с бизнесменами, в том числе представителями Apple.

Также сегодня, 2 сентября, появилась реакция Кремля на визит Зеленского к Байдена. В частности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расстроился, что страны дружат "против России".

Реакцию западной прессы на встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена читайте в материале "Телеграфа".

День города Одессы

День Одессы

В честь 277-летия Одессы местные жители установили впечатляющий рекорд в Черном море — одновременно 409 человек устроили заплыв на каяках и сапбордах, тем самым установив рекорд Украины.

Кроме того, в Одессе создали крупнейший городской флаг, который виден из космоса — утверждают организаторы.

Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Медведчуку продлили домашний арест

Печерский районный суд Киева сегодня, 2 сентября, продолжил круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене. Меру пресечения продлили до 28 октября. Все это время нардеп должен носить электронный браслет.

Паралимпиада в Токио

Украинские паралимпийцы в Токио

В 9-й день Паралимпийских игр в Токио украинские спортсмены завоевали 9 медалей, включая три "золота". Украина уверенно держится на пятой позиции в общем зачете. На счету нашей сборной 84 медали (20 золотых, 39 серебряных, 25 бронзовых).