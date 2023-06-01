Удари по Рубльовці в росії впливають на авторитет путіна: відомий журналіст пояснив, як

Чим частіше під атаки потраплятимуть елітні представники росії, тим швидше впаде путінський режим, вважає Орест Сохар

Атака дронів на Москву, яка сталася 30 травня, завдала мінімальних збитків російській столиці. Водночас вона мала колосальний психологічний тиск на її мешканців.

Таку думку висловив шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар в одній із рубрик програми "Орестократія". За його словами, після атаки на російську столицю, у шанувальників путіна поступово починають промиватись "зазомбовані мізки".

Орест Сохар висловив думку, що до росіян почало доходити, що так звана "СВО" вже підбирається до їхніх будинків. А фіналом цього всього має стати паніка та істерика серед росіян, а також відкрита недовіра до влади.

"Що маємо в результаті? Бункерний (володимир путін — Ред.) може приховати загибель понад 200 тисяч своїх солдатів, що він успішно і робить. Але дрони над Москвою, "бавовну" по всій країні йому замаскувати не вдасться", — підкреслив Орест Сохар.

Вагомим аргументом, через який не вдасться приховати атаки по Москві, стало те, що нальоту БПЛА зазнала "святиня корупціонерів, військових злочинців чи посіпак Кремля" — Рубльовка. Шеф-редактор Obozrevatel додав, що на сьогоднішній день Рубльовка — це новий символ духовності росіян, який прийшов на зміну іконі російського богомаза Андрій Рубльова, а тепер "вілли та палаци на Рубльовському шосе".

"Ніщо так не підірве віру в бункерного (володимира путіна — Ред.), як масовані бомбардування цього багатого на виродків краю", — резюмував Орест Сохар.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що самі ж росіяни зраділи атаці дронів по Рубльовці. У мережі вони відкрито заявляли про те, що не шкодуватимуть, якщо частина "кровопивців", які там живуть, загинуть. Пропагандист володимир соловйов не витримав такого та вилаявся у прямому ефірі.