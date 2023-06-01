Удары по Рублевке в россии влияют на авторитет путина: известный журналист объяснил, как

Чем чаще под атаки будут попадать элитные представители россии, тем быстрее падет путинский режим, считает Орест Сохар

Атака дронов на Москву, которая произошла 30 мая, нанесла минимальный ущерб российской столице. Вместе с тем она имел колоссальное психологическое давление на ее жителей.

Такое мнение выразил шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар в одной из рубрик программы "Орестократия". По его словам, после атаки на российскую столицу, у поклонников путина постепенно начинают промываться "зазомбированные мозги".

Орест Сохар выразил мнение, что до россиян начало доходить, что так называемая "СВО" уже подбирается к их домам. А финалом этого всего должна стать паника и истерика среди россиян, а также открытое недоверие к власти.

"Что имеем в итоге? Бункерный (владимир путин — Ред.) может скрыть гибель свыше 200 тысяч своих солдат, что он успешно и делает. Но дроны над Москвой, "хлопки" по всей стране ему замаскировать не удастся", — подчеркнул Орест Сохар.

Весомым аргументом, из-за которого не удастся скрыть атаки по Москве, стало то, что налету БПЛА подверглась "святыня коррупционеров, военных преступников или миньону Кремля" — Рублевка. Шеф-редактор Obozrevatel добавил, что на сегодняшний день Рублевка — это новый символ духовности россиян, который пришел на смену иконе российского богомаза Андрей Рублева, а теперь "виллы и дворцы на Рублевском шоссе".

"Ничто так не подорвет веру в бункерного (владимира путина — Ред.), как массированные бомбардировки этого богатого на уродов края", — резюмировал Орест Сохар.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сами же россияне обрадовались атаке дронов по Рублевке. В сети они открыто заявляли о том, что не будут жалеть, если часть "кровопийц", которые там живут, погибнут. Пропагандист владимир соловьев не выдержал такого и выругался в прямом эфире.