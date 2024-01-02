Без виїзду за кордон: в Україні відкрито вакансію водія із зарплатою від 42 тисяч гривень

Є дві умови

Ринок праці в Україні майже повністю відновився до довоєнного рівня. Роботу можна знайти у різних сферах, зокрема, мають попит водії — їм пропонують зарплату від 42 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавець — транспортно-логістична компанія, що динамічно розвивається, знаходиться у Києві та запрошує на роботу водіїв категорії С, Е з будь-якого регіону країни. Обов’язки полягають у перевезенні вантажів по Україні. Від претендента вимагається досвід роботи на напівпричепі по Україні не менше року та відкрита категорія C, Є.Д.

Зі свого боку компанія пропонує заробітну плату від 42 000грн (3,3грн/км), добові 300грн/добу (виплачуються один раз на три дні на картку). Для роботи надаються доглянуті автомобілі DAF (тент-штори). Працювати потрібно вахтовим способом або за домовленістю. Також роботодавець має власну ремонтну базу.

До речі, на сайті наведено статистику зарплат водіїв. Так, у Києві їхня середня зарплата становить 26 500 гривень. Таким чином, запропонована заробітна плата відчутно вища за середню за таку працю в столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні також відкрито вакансію водія-міжнародника. За перевезення вантажів Європою готові платити до 50 тисяч гривень.