Якщо є помилка: чи можна виправити документи на субсидію

Сума субсидії вираховується на основі наданих даних

В Україні подати документи на отримання субсидії можна як прийшовши особисто в Пенсійний фонд, так і скориставшись вебпорталом Пенсійного фонду та порталом "Дія". Заповнювати документи треба уважно, адже правильність та достовірність даних перевіряється у різноманітних реєстрах. В разі якщо буде виявлена неправдива інформація, субсидію можуть не надати або припинити, якщо вона вже була призначена.

При цьому можливість помилки допускається. В Пенсійному фонді розповіли, що якщо вони знаходять помилку, то мають сповістити заявника. Це може відбутися в особистій бесіді, через пошту, смс повідомленням, листом на електронну пошту або через вебпортал.

На виправлення помилки дають 30 календарних днів з дати подання документів. Термін можуть продовжити, якщо заявник захворів і документально підтвердив свою хворобу. Якщо помилку не виправити — субсидію не надаватимуть. Зазначимо, для того, щоб виправити помилку, людина може подати нову декларацію в разі якщо дані потребують зміни або ж доповнити попередню, якщо при заповненні документа був пропущений обов'язковий етап.

Подати оновлену декларацію можна будь-яким зручним способом. В разі якщо помилка не була виправлена і у субсидії відмовлено, заявника інформують про це протягом трьох календарних днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, через які причини може бути відмова від органів ПФУ у наданні субсидії. Також варто зауважити, що право на отримання субсидії мають ті громадяни та іноземці, майновий стан яких не дозволяє в повному обсязі сплачувати комунальні рахунки. Вони можуть бути як власниками помешкання, так і проживати в ньому фактично.