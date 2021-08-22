Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну

Український лідер, не отримавши очікуваного, зайняв слабку позицію і почав звинувачувати ФРН

У неділю, 22 серпня, зі своїм прощальним візитом до Києва прибула канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Після спільного брифінгу канцлера Меркель і президента України Володимира Зеленського стало ясно, що не всі аспекти, які обговорили глави двох країн, були вдалими для України.

Головними висновками після зустрічі Зеленського і Меркель з "Телеграфом" поділився генерал армії України, екс-голова зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Захід і Німеччина вже визначилися в своїй концепції щодо України, а також глобальних інтересів ЄС, США і РФ, — вважає генерал. — Меркель приїхала зі своїми месседжами — що нібито є якийсь прогрес щодо транзиту російського газу через Україну, що в ЄС готові до санкцій в разі невиконання РФ зобов’язань щодо України. Але основним залишається те, що "Північний потік-2" добудовується, і що саме він буде основним стратегічним шляхом поставок газу в ЄС, поряд з "Північним потоком-1". У цьому сенсі останній візит Меркель в якості канцлера ФРН — це своєрідний візит ввічливості. Спроба заспокоїти Україну. Мовляв, Європа відстоює українські інтереси і по газу, і по Донбасу".

На думку Миколи Маломужа, Меркель також намагалася показати, що та формула, яка була ініційована нормандською четвіркою в рамках врегулювання конфлікту на Донбасі, повинна працювати. Що канцлер і висловила 20 серпня Путіну, а 22-го — Зеленському.

Читайте також: Категорія Україна Чи допоможуть Байден і Меркель Україні стримати імперські амбіції Путіна Зустріч з Меркель і Байденом допоможе Зеленському отримати допомогу в боротьбі з Росією — новини України

"Візит Меркель до Києва — це ще й спроба показати основні стратегічні інтереси Німеччини, відзначити, що є хороші перспективи співпраці між офіційними Києвом і Берліном. Але найголовніше — заспокоїти Україну по темі "Північного потоку-2". Переконати, що після його запуску нам будуть надані якісь гарантії з боку ЄС і США. При цьому так і не зрозуміло, хто ці гарантії з боку РФ нам стовідсотково дасть, — підкреслює генерал. — Тобто, гарантії озвучені. Але механізм їх, хто буде їх забезпечувати — так і не ясно. Повинна бути відповідна угода між РФ-ЄС-Україна. Юридично закріплена — по роках, місяцях, за кількістю газу, за цінами".

Рішення проблеми конфлікту на Донбасі також зависло в повітрі, вважає Микола Маломуж.

"Тут з боку Німеччини діє та ж схема, що і з "Північним потоком-2". Нібито, Путіну доведена позиція. І він, за словами Меркель, погодився, що Мінські угоди потрібно виконувати. При цьому господар Кремля традиційно заявив, що не виконує їх саме Україна. Виходить, ніби як Меркель підтримала територіальну цілісність, суверенітет України, включаючи питання не тільки Донбасу, але і Криму. але ніякої конкретики представлено не було, — зазначає генерал. — Зеленський намагався заявляти про кластери, про якісь конкретні програми, які мають підтримати Німеччина, Франція та інші учасники нормандського формату. Але в практичній площині нічого не вийшло".

Щодо інших тем, пов’язаних з більш ефективною допомогою по лінії безпеки, Меркель був все так само неконкретна.

"Вона запевняла, що лідери ЄС сприяють Україні. Але тих же поставок техніки, озброєння від Німеччини не буде. При тому, що Зеленський відзначав, що США і Франція будуть здійснювати такі поставки, — акцентує Микола Маломуж. — Думаю, нам не потрібно бути жебраками, щось випрошувати у західних партнерів. Ставку слід робити все ж на свої ресурси, свої технології, свої оборонні підприємства. І Зеленський в зв’язку з цим займав більш слабку позицію. Намагався якось накинути на Меркель тінь докору. Звинуватити, що Німеччина і зброї не дає, і особливих систем гарантій не надає. Та ще й на Кримській платформі представлена не на досить високому рівні".

На думку генерала, Меркель приїхала з тими меседжами, які погодили довести до нас ЄС, США і деякою мірою РФ. Зеленський же сподівався на якийсь прорив в енергетичній сфері, в системі безпеки і поставок озброєння, фінансування проектів. В результаті отримав лише загальні обіцянки.

"І Зеленський, бачачи, що Меркель незабаром покине пост канцлера, висловлював якісь жорсткі меседжі, не побоюючись зіпсувати з нею стосунки. Хоч в даному випадку треба було не просто критикувати, а пропонувати свої моделі, конкретні проекти. Тоді б Україна мала дійсно сильну позицію", — констатує Микола Маломуж.

Як повідомляв "Телеграф", зустріти канцлера Німеччини Ангелу Меркель 22 серпня в аеропорт "Бориспіль" приїхав мер столиці Віталій Кличко, однак охорона його не пропустила.

Ситуація, що склалася не могла просто так пройти повз уваги користувачів мережі, а тому деякі вже почали жартувати і робити меми.