Зустріч Байдена із Зеленським: генерал розповів, що потрібно Україні від США

Генерал Микола Маломуж озвучив основні мотиви, яких повинна дотримуватися українська сторона на зустрічі у Вашингтоні

Наступного тижня, 31 серпня, у Вашингтоні запланована зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, в тому числі у форматі віч-на-віч.

Очікуваннями щодо цих переговорів з "Телеграфом" поділився генерал армії України, ексглава зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Ми маємо чіткі позиції Держдепу, адміністрації Байдена. Задекларована стратегічна підтримка України в питаннях безпеки (в тому числі енергетичної), Криму, врегулювання ситуації на сході. У питаннях співпраці у військовій сфері, в тому числі — угода між Міноборони України та Пентагоном щодо спільних центрів підготовки кадрів, реформування нашого сектора безпеки та оборони. Але все це — рамкові позиції. А нам потрібно більше конкретики", — відзначає Микола Маломуж.

За словами генерала, аналізуючи ситуацію, переговорний процес, в тому числі з Держдепом, з Конгресом, його старі системні колеги як з демократичної, так і з республіканської партії зазначають, що на переговорах прозвучать заяви про підтримку України. Що буде узгоджена стратегія на рівні загальної декларації, навіть підписані угоди між секторами безпеки та оборони. А також — певна декларація щодо фінансової підтримки в районі пів мільярда доларів. Крім того, піднімуться питання постачання нелетальної, а в деякі сектори й летального озброєння тактичного рівня.

"Ці теми давно пророблялися і зараз включені в пакет переговорів. Але системного формату, умовно, створення потужної моделі та плану дій у відносинах Україна-США, якоїсь спільної програми типу плану Маршала, що дозволило б підняти українську економіку на новий рівень — нічого цього немає. Тоді як нам потрібен був пакет пропозицій, як було з Афганістаном. США вклали в цю країну близько трильйона доларів. Колосальні кошти! Такого формату по Україні, на жаль, немає. Але ж ми — форпост на сході Європі, — акцентує Микола Маломуж. — На базі України реально створити потужний центр — економічний, технологічний, оборонний, транснаціональний, комунікаційний, транзитний. Модель, яка дозволила б шукати інтереси не десь в Афганістані або Сирії, а в Європі. Наша потужна, попри потрясіння, держава за допомогою інвестицій, великих міждержавних економічних, енергетичних, технологічних проєктів дозволяє створити нову модель, навіть кращу, ніж в Польщі. Тим більше — на кордоні з РФ, де йде потужне цивілізаційне протистояння".

Генерал Микола Маломуж

Такий підхід, впевнений генерал, дозволяв би значно знизити ризики відкритого протистояння з Росією.

"Коли Україна перетвориться в могутню державу, з високим рівнем економіки, життя, технологічної складової оборони й безпеки, з сучасною армією, Росія не буде застосовувати активні агресивні дії. Тому що тут уже будуть спільний капітал, спільні технології. І РФ доведеться шукати моделі не агресії, а співробітництва. До того ж РФ, Білорусь, інші країни кремлівської орбіти бачили б ефективний приклад розвитку пострадянської держави — України. Потрібно було спочатку підіймати таку тему, формувати такий проєкт, таку модель співпраці. Щоб сюди йшли потужні інвестиції, а не кабальні кредити", — відзначає Микола Маломуж.

За його словами, співпраця можлива практичні в будь-якій темі. Але, з огляду на нашу ситуацію, особливо важливо воно в системі безпеки та оборони.

"Це можуть бути технологічні цикли з багатьох тем. Наприклад, радіорозвідка — українські напрацювання і напрацювання наших західних партнерів можуть знецінювати будь-які системи нападу і наведення росіян. Те ж саме стосується новітніх видів ракетних систем, танків, безпілотників. У нас є, з чим йти на співпрацю. І важливо не просто просити, а пропонувати моделі, які будуть вигідні й США, і Україна. У нас немає коштів, механізмів реалізації, але напрацювання колосальні. І при відповідних інвестиціях ми могли б зробити масштабний ривок, — впевнений генерал. — За ситуації в Афганістані видно, що там була застосована невірна модель. Чи не пропрацювавши ситуацію, не створивши систему розвитку держави, Захід там намагався нав’язати свою модель розвитку. І вона передбачувано не спрацювала. Така "допомога", в тому числі розставлення "своїх" кадрів по Україні так само не буде працювати. Україну на державному рівні повинні представляти профі високого класу, які будуть гідно вести діалог з Байденом, Блінкеном, Маском, представниками великих корпорацій".

Важливо, підкреслює Микола Маломуж, щоб ми не просили, але були пов’язані із закордонними партнерами не тільки політично, а й економічно, а й фінансово, бізнес-інтересами, які працювали б в українських умовах. Щоб це була якась загальна система відносин, а не відносини багатого начальника і бідного підлеглого, як було в Афганістані. Та неробоча модель будувалася довгі роки, фінансувалася величезними коштами — і так легко розвалилася.

"Всі ці моменти важливо врахувати української делегації під час переговорів з американцями. Інакше навряд чи варто очікувати так потрібного нам прориву", — резюмує генерал.

Нагадаємо, що раніше зустріч президентів України та США планувалася на 30 серпня, але потім її перенесли на 31 серпня.

Своєю думкою про ці зміни поділився з "Телеграфом" керівник "Агентства міжнародних досліджень" Ігор Соловей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що озвучені три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі.