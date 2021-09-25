Разумкова ставлять перед політичним вибором — підставитися самому або ризикувати відставкою

Якщо Разумков ставить підпис і відсилає закон про олігархів президенту — він показує лояльність Зеленському, але підставляється сам

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на "Свободі слова Савіка Шустера", що прискорений розгляд прийнятого 23 вересня Верховною Радою законопроекту про олігархів може привести до того, що нардепи можуть звернутися до Конституційного суду України.

За словами Разумкова, нардепи прийняли законопроект з його поправкою, згідно з якою список олігархів повинно визначати Нацагентство щодо запобігання корупції, а не Рада нацбезпеки і оборони.

У свою чергу, представник президента в Конституційному суді, народний депутат (фракція "Слуга народу") Федір Веніславський запевняє, що спірних поправок до документа не знайшли. І тому Разумков повинен підписати закон, після чого той буде переданий на підпис президенту.

Думкою про те, як ситуація навколо законопроекту про олігархів може розвиватися далі, з "Телеграфом" поділився народний депутат VIII скликання, колишній голова Комітету виборців України, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

За словами Попова, "Закон про реєстр олігархів" може стати міною під крісло спікера.

"Розгляд законопроекту в залі парламенту пройшов без участі Дмитра Разумкова, який вельми своєчасно потрапив на самоізоляцію.

Але тепер колеги з влади вимагають, щоб спікер поставив свій підпис на досить суперечливому документі. Дійсно, в поспіху сталася плутанина з поправками, і виправити ситуацію могло тільки нове голосування в залі. "Внести правки заднім числом в стенограму" — це навіть крутіше, ніж скасувати старий указ про чиє-небудь кадрове призначення", — відзначає експерт.

Він акцентує, що Разумков відомий своєю прихильністю до дотримання регламенту, тому схилити його до підписання такого тексту буде непросто.

"Але його тепер ставлять перед політичним вибором. Якщо він ставить підпис і відсилає законопроект президенту — він показує лояльність Володимиру Зеленському, але потрапляє під критику опозиції. Якщо ж спікер йде на принцип і відмовляється підписувати прийнятий з помилками текст — то це стане приводом для збору підписів для його відставки. Більш того, аргумент "він відмовився допомагати президенту" повинен буде переконати тих, хто вагається з депутатів голосувати за заміну спікера", — пояснює розклад Попов.

Експерт не виключає варіант, що Разумков відправить президенту проголосований текст законопроекту без запізнілих правок "з голосу". І тоді вже президент повинен буде накласти вето із зауваженнями, а це втрата темпу і ескалація відносин.

"Реакція Заходу, судячи з усього, буде стримано-критичною, — прогнозує експерт. — З одного боку, ослаблення хоча б частини українських олігархів підсилює позиції західного політичного і економічного лобі. З іншого боку, закон індивідуальної дії не зовсім відповідає західним підручниками з верховенства права, і підтримувати його, звичайно, ніхто не буде".

Раніше "Телеграф" писав, що позиція Разумкова щодо законопроекту про олігархів стала причиною розколу між ним і президентом України Володимиром Зеленським. Не всі політики позитивно відреагували на ухвалення законопроекту.

Опитані ж "Телеграфом" експерти вважають, що з прийняттям законопроекту про олігархів у президента Володимира Зеленського з’явився новий козир, але реальної деолігархізації не буде.