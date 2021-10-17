Від РНБО чекали рішень, пов’язаних з потребами громадян, а дочекалися незрозумілою стратегії, — юрист

На думку Ростислава Кравця, РНБО на сьогоднішній момент підмінив всі гілки влади в Україні

Рада національної безпеки та оборони України на засіданні в п’ятницю, 15 жовтня, прийняла ряд стратегій з питань захисту в різних сферах для України. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що прийнято:

- стратегію біологічної безпеки та біозахисту, яка стосується не тільки коронавірусу;

- детальний план оборони України (його нібито розробляли два роки);

- нові санкції, які в цей раз стосуються громадян, які брали участь в організації та забезпеченні проведення виборів до Держдуми РФ на окупованій території України.

Свіжі рішення РНБО, а також взагалі діяльність цього консультативного органу останнім часом, "Телеграфу" прокоментував Ростислав Кравець — адвокат, голова профспілки Української незалежної фундації юристів, глава АТ "Кравець та партнери".

"Діяльність РНБО при президенті Зеленському явно вийшла за межі Конституції та українського законодавства. Рада нацбезпеки та оборони перебрала на себе функції і взагалі судів, і Конституційного суду України, і парламенту, і правоохоронних органів. На мій погляд, це неприпустимо і свідчить про узурпацію влади", — говорить Ростислав Кравець.

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На його думку, рішення, які приймаються РНБО, в більшості своїй не вкладаються в законодавче поле України. Вони, впевнений експерт, свідчать про спроби ручного управління не тільки економікою країни, а й політичною ситуацією, законодавчою і судовою гілками влади. Саме в ручному режимі, поза рамками закону.

"Останнє засідання РНБО в черговий раз підтвердило, що влада знаходиться в розгубленості. І те, що продукує — продукує "з коліс". Немає підготовки до дій, немає цілеспрямованої політики, крім політики по узурпації влади. Немає планів щодо стабілізації ситуації в країні. Все намагаються вирішувати в ручному режимі, фактично онлайн. Заяви про прийняття різних стратегій безпеки, які нібито готувалися два роки, на мій погляд, не заслуговують на довіру. Влада дуже любить хвалитися своїми успіхами. Але за два роки я не чув, що готується подібна стратегія. Як не чули ми й про стратегію, яку президент Зеленський представляв в США, яку нібито обговорювали в Трускавці — про якісь мільярди та перебудову країни. Реальної стратегії та плану, як мені здається, не існує, — зазначає Ростислав Кравець.

Натомість за його словами, існує факт, що РНБО на цей момент підмінив всі гілки влади. А це вкрай негативно впливає на стабільність в Україні, на економічну і політичну ситуацію.

"Від останнього засідання РНБО всі чекали якихось рішень, пов’язаних з потребами пересічних громадян — опалювальний сезон, тарифи. Але ми почули незрозумілі стратегії, незрозумілі санкції, — підкреслює Ростислав Кравець. — І визнання, що скоєно 108 жахливих помилок щодо введення санкцій відносно громадян України. Це свідчить про повне дилетантство й непрофесіоналізм влади. Й відсутність у неї хоч якогось стратегічного бачення".

Раніше "Телеграф" писав, що на засіданні РНБО, що пройшло 17 вересня, прийняли новий список підсанкційних осіб через вибори в Держдуму РФ.