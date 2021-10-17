От СНБО ждали решений, связанных с нуждами граждан, а дождались непонятной стратегии, - юрист

По мнению Ростислава Кравца, СНБО на сегодняшний момент подменил все ветви власти в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 15 октября, принял ряд стратегий по вопросам защиты в разных сферах для Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что приняты:

– стратегия биологической безопасности и биозащиты, которая касается не только коронавируса;

– детальный план обороны Украины (его якобы разрабатывали два года);

– новые санкции, которые в этот раз касаются граждан, участвовавших в организации и обеспечении проведения выборов в Госдуму РФ на оккупированной территории Украины.

Свежие решения СНБО, а также вообще деятельность этого консультативного органа в последнее время, "Телеграфу" прокомментировал Ростислав Кравец – адвокат, глава профсоюза Украинской независимой фундации юристов, глава АО "Кравец и партнеры".

"Деятельность СНБО при президенте Зеленском явно вышла за границы Конституции и украинского законодательства. Совет нацбезопасности и обороны перебрал на себя функции и вообще судов, и Конституционного суда Украины, и парламента, и правоохранительных органов. На мой взгляд, это недопустимо и свидетельствует об узурпации власти", – говорит Ростислав Кравец.

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По его мнению, решения, которые принимаются СНБО, в большинстве своем не укладываются в законодательное поле Украины. Они, уверен эксперт, свидетельствуют о попытках ручного управления не только экономикой страны, но и политической ситуацией, законодательной и судебной ветвями власти. Именно в ручном режиме, вне рамок закона.

"Последнее заседание СНБО в очередной раз подтвердило, что власть находится в растерянности. И то, что продуцирует – продуцирует "с колес". Нет подготовки к действиям, нет целенаправленной политики, кроме политики по узурпации власти. Нет планов по стабилизации ситуации в стране. Всё пытаются решать в ручном режиме, фактически онлайн. Заявления о принятии различных стратегий безопасности, которые якобы готовились два года, на мой взгляд, не заслуживают доверия. Власть очень любит хвастаться своими успехами. Но за два года я не слышал, что готовится подобная стратегия. Как не слышали мы и о стратегии, которую президент Зеленский представлял в США, которую якобы обсуждали в Трускавце – о неких миллиардах и перестройке страны. Реальной стратегии и плана, как мне кажется, не существует", – отмечает Ростислав Кравец.

Зато, по его словам, существует факт, что СНБО на сегодняшний момент подменил все ветви власти. А это крайне негативно влияет на стабильность в Украине, на экономическую и политическую ситуацию.

"От последнего заседания СНБО все ждали каких-то решений, связанных с нуждами рядовых граждан – отопительный сезон, тарифы. Но мы услышали непонятные стратегии, непонятные санкции, – подчеркивает Ростислав Кравец. – И признание, что совершено 108 чудовищных ошибок касательно введения санкций в отношении граждан Украины. Это свидетельствует о полном дилетантстве и непрофессионализме власти. И отсутствии у нее хоть какого-то стратегического видения".

Ранее "Телеграф" писал, что на заседании СНБО, прошедшем 17 сентября, приняли новый список подсанкционных лиц из-за выборов в Госдуму РФ.