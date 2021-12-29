В "Укрзалізниці" оновився склад наглядової ради: Лещенко повернувся на посаду

Усього конкурс у наглядову раду виграло семеро людей

Колишній журналіст, нині більш відомий як "рупор Банкової" Сергій Лещенко повертається на посаду представника держави до наглядової ради "Укразалізниці". Нагадаємо, що до закінчення контракту на початку осені він отримував на цій посаді більше 300 тисяч гривень на місяць.

Про це стало відомо із публікації нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка у його Telegram-каналі.

Відомо, що остаточне затвердження нових членів наглядової ради залізничного підприємства пройшло у середу, 29 грудня. Окрім Лещенка до об’єднання увійшло ще шестеро людей.

Так, незалежними представниками Наглядової ради стали Якуб Карновскі, Александер Долл, Анатолій Амелін, а також Гепард Хафер.

Лещенко ж став спостерігачем з боку держави. Цю місію разом із ним мають розділити Давид Ломджарія та С. В. Москаленко.

"Зважаючи на все, без зарплати Лещенко наступного року не залишиться", — саркастично зауважив депутат Олексій Гончаренко.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео) Екс-журналіста Сергія Лещенка все частіше називають "рупором Банкової" за систематичну похвалу президента Володимира Зеленського. Днями навіть з’явилася інформація, що він тепер займається інформаційною політикою Офісу президента.

Нагадаємо, що цього чиновника не надто тепло сприймають чимало представників політики та навколополітичних сфер життя. Все тому, що Лещенко вважається наближеним до Банкової і неодноразово звеличував президента Володимира Зеленського у своїх виступах.

При цьому журналіст Дмитро Гордон запевняє, що все зроблене та сказане Лещенком "погано пахне".