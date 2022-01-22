Зеленський не злукавив, заявляючи про загрозу захоплення Росією Харкова, але це пастка – експерт

Харків може стати пасткою для Росії

Глава української держави Володимир Зеленський під час свого інтерв’ю виданню The Washington Post заявив, що, при ймовірності вторгнення, Росія першочергово може зайняти області, де більшість мешканців мають родинні зв'язки із жителями РФ і першою з них може стати Харківщина. Саме це, на думку президента, і стане "стартом у великомасштабній війні".

Кореспондент "Телеграфу" вирішив поспілкуватися про це із відомими українськими експертами, дізнавшись їх думки з приводу скандальних заяв Верховного Голокомандувача щодо можливого захоплення Харкова російськими військовими. У коментарі нашому виданню експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко відзначив, що у попередніх заявах Зеленського вбачає кілька дивних нестикувань.

За його словами, оточення президента, зокрема представники МЗС, повинні чітко розуміти, що населення України починає впадати у паніку через систематичні повідомлення про загрозу російського вторгнення. Причому ця паніка поширюється не лише на українських громадян, які виїжджають за кордон не на заробітки, а для того, щоб там залишитися, а й на інвесторів.

Заклики Зеленського не панікувати зараз підлягають тотальній недовірі. Особливо тоді, коли після прохань не панікувати, президент робить припущення стосовно ймовірної окупації Харкова, провокуючи народ запанікувати ще сильніше.

Своєю чергою, якщо розглядати військову складову, у Росії існують два варіанти для вторгнення в Україну, і саме Харків є одним із них.

Експерт вважає, що вторгнення з боку Білорусі та захоплення столиці навряд чи може бути актуальним, адже Київ агресору точно "не проковтнути". Наступ може бути влаштований лише там, де РФ може сподіватися на зустріч у форматі "хліб-сіль". А це – південно-схід, де й розташоване місто Харків.

Бобиренко також зауважив, що це лише теоретична можливість, адже припущення росіян про те, що перша столиця України зустріне їх гостинно, є помилковим. Натомість місто-мільйонник Харків може стати пасткою для Росії, зустрівши агресора з усією ненавистю, на яку тільки спроможні його жителі.

"Цікаво те, що зроблене Зеленським припущення щодо можливого вторгнення росіян до Харкова, базується, схоже, на логіці певної частини російського істеблішменту та Генштабу РФ. Помилкова заява, яка, можливо, просто вирвалася у нього. При цьому такий сценарій у головах росіян точно є. І Зеленський, оголошуючи його, не злукавив. Але, наголошую, для самої РФ таке вторгнення обернулося б незворотними наслідками", — відзначив наостанок політичний експерт.

Детальніше ознайомитися з думками політичних та військових експертів щодо скандальних заяв президента Володимира Зеленського про загрозу захоплення Харкова Росією можна у матеріалі "Телеграфу": "Росіяни вірять, що у Харкові їх можуть зустріти хлібом-сіллю", — що стоїть за резонансною заявою Зеленського.