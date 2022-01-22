Зеленский не слукавил, заявляя об угрозе захвата Россией Харькова, но это ловушка – эксперт

Харьков может стать ловушкой для России

Глава украинского государства Владимир Зеленский во время своего интервью изданию The Washington Post заявил, что, при возможном вторжении, Россия в первую очередь может занять те области, где большинство жителей имеют родственные связи с жителями РФ и первой из них может стать Харьковщина. Именно это, по мнению президента, и станет "стартом в крупномасштабной войне ".

Корреспондент "Телеграфа" решил пообщаться об этом с известными украинскими экспертами, узнав их мнения по поводу скандальных заявлений Верховного Главнокомандующего по поводу возможного захвата Харькова российскими военными. В комментарии нашему изданию эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко отметил, что в предварительных заявлениях Зеленского заметил несколько странных несостыковок.

По его словам, окружение президента, в частности представители МИДа, должны четко понимать, что население Украины начинает впадать в панику из-за систематических сообщений об угрозе российского вторжения. Причем эта паника распространяется не только на украинских граждан, выезжающих за границу не на заработки, а для того, чтобы остаться там, но и на инвесторов.

Призывы Зеленского не паниковать сейчас подлежат тотальному недоверию. Особенно тогда, когда после подобных просьб президент делает предположение о предполагаемой оккупации Харькова, провоцируя народ запаниковать еще сильнее.

В свою очередь, если рассматривать военную составляющую, в России существуют два варианта для вторжения в Украину, и именно Харьков — является одним из них.

Эксперт считает, что вторжение со стороны Беларуси и захват столицы вряд ли могут быть актуальны, ведь Киев агрессору точно "не проглотить". Наступление может быть устроено только там, где РФ может надеяться на встречу в формате "хлеб-соль". А это – юго-восток, где и расположен город Харьков.

Бобиренко также отметил, что это лишь теоретическая возможность, ведь предположение россиян о том, что первая столица Украины встретит их гостеприимно, ошибочно. Город-миллионник Харьков может стать ловушкой для России, встретив агрессора со всей ненавистью, на которую только способны его жители.

"Интересно то, что сделанное Зеленским предположение о возможном вторжении россиян в Харьков, базируется, похоже, на логике определенной части российского истеблишмента и Генштаба РФ. Ошибочное заявление, возможно, просто вырвалось у него. При этом такой сценарий в головах россиян точно есть И Зеленский, объявляя его, не соединил. Но, подчеркиваю, для самой РФ такое вторжение обернулось бы необратимыми последствиями", — отметил напоследок политический эксперт.

Подробнее ознакомиться с мнениями политических и военных экспертов по поводу скандальных заявлений президента Владимира Зеленского об угрозе захвата Харькова Россией можно в материале "Телеграфа": "Россияне верят, что в Харькове их могут встретить хлебом-солью", — что стоит за резонансным заявлением Зеленского.