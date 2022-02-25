"Путінська кривава війна" та "Ласкаво просимо до пекла": що пише світова преса про війну в Україні

Що пише західна преса щодо нападу Путіна на Україну.

Другий день Україна захищається від повномасштабного наступу Росії. Після того, як вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу, почалися обстріли міст України.

Світ реагує на війну в Україні, перші смуги світової преси присвячені воєнним діям. Преса оприлюднює кадри війни в Україні, фото постраждалих мирних жителів. Захід звинувачує Путіна та каже, що кров людей на його совісті.

Ось лише деякі заголовки: "Ласкаво просимо до пекла" (Mirror), "Росія атакувала Україну" (El Pais), "Путін оголосив війну, щоб роззброїти сусіда" (Guardian), "Кривавий Путін" (Daily Mail), "Путінська кривава війна" (Evening Standard), "Путін захопить столицю за кілька днів" (Daily Mail).

Зазначимо, 25 лютого російські найманці почали обстілювати Києв. У той же час розпочався обстріл аеропорту у Рівному.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив Ставку Верховного головнокомандувача та оголосив загальну мобілізацію

Станом на кінець першого дня повномасштабної війни РФ з Україною, за попередніми даними, загинуло 137 українців, 316 поранено.

Світова спільнота продовжує жорстко реагувати на дії Кремля, країни запроваджують санкції.

Великобританія вже запровадила санкції проти російських "Аерофлотів" та ВТБ. Президент України Володимир Зеленський переговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном за відключення Росії від SWIFT.