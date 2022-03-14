Це не боротьба із Заходом: українцям пояснили, чому путін розпочав війну

Російський соціолог назвав причину, чому путін напав на Україну

Послідовний критик президента рф, російський економіст і соціолог Владислав Іноземцев, який раніше розповів, як боляче вдарять по росіянах західні санкції, виклав свою версію, чому диктатор путін вирішив розпочати війну з Україною, яка триває вже 19-й день.

Причину того, що сталося, Іноземців розповів в інтерв’ю obozrevatel.

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За словами Іноземцева, всі помиляються щодо того, що путін нібито розв’язав війну через Захід.

"Мовляв, Україна – це ніщо, це поле бою, у нас велика боротьба за світову гегемонію: Захід тисне, ми чинимо опір… Це не так. Проблема ця почалася давно, і якби йшлося тільки про це, то у Путіна б не було з самого початку його правління ось цієї постійної ностальгії за СРСР, постійного плачу по Україні – йому було б начхати", — зазначив експерт.

Іноземців привів у приклад януковича, якого путін "проштовхнув" у 2004 році. Проте цим він лише зруйнував російську репутацію в Україні.

"І цей момент… Його там мордою об стіл вдарили, так? Він запам’ятав. Потім піднімав ціну на газ, виторговував Чорноморський флот, потім знову засовував Януковича і, нарешті, засунув. Потім Януковича вигнали – це була ще більша образа! Тоді пішли Крим і Донбас, він вирішив розколоти Україну на кілька частин. Це не вийшло – Путіна знову вдарили мордою об стіл. Тепер він прийшов утретє", — пояснює соціолог.

За його словами, у путіна маніакальне явище, не пов’язане ні із Заходом, ні з Вашингтоном: він ненавидить Україну як суб’єкт. Він вважає, що в Україні живуть "недолюди", що жодної української нації немає і не може бути.

"Українська тема для нього – це ідея фікс", — зазначив Іноземцев.

Тим часом українські експерти порахували, що рф з початку війни в Україні завдала українській інфраструктурі збитків більш ніж на 119 мільярдів доларів. Зазначимо, що сума збитків зростає щодня із продовженням військових дій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти атакували Яворівський полігон у Львівській області. Як вважають у Білому домі, бомбардування полігону відбулося через розчарування кривавого диктатора володимира путіна ходом війни в Україні.