Словацькі українські громади звернулися до Фіцо: вимагають підтримати Україну

Словацькі меншини вимагають від Фіцо підтримати Україну на шляху до Європейського союзу

Словацькі громади в Україні, які мешкають на Закарпатті, вслід за угорцями також написали відкрите звернення з вимогою підтримати початок переговорів з Україною щодо вступу в Європейський союз. Звернення спрямоване до голови Європейської Ради Шарля Мішеля та проросійського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це повідомила Закарпатська обласна державна адміністрація. Відповідні звернення опублікували голова громадської організації "Товариство словацької інтелігенції Закарпаття" Ернест Горват, а також голова громадської організації "Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок "Довіра" Яна Дудаш-Рижак.

Зокрема Горват написав, що Україна демонструє великий прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії, а прийнятий Україною новий законопроєкт максимально спрямований на інтереси національних меншин, які мешкають в Україні.

Схожий текст опублікований також за підписом Дудаш-Рижак. Словацькі меншини вимагають від Фіцо підтримати Україну на шляху до Європейського союзу.

Нагадаємо, що саме Угорщина та Словаччина блокують вступ України до Євросоюзу. Як писав "Телеграф", європарламентарі намагаються переконати Орбана змінити свою позицію щодо цього питання.

"Телеграф" також раніше писав, що Орбан загрожує зірвати саміт ЄС. Через цю витівку угорського прем’єра президенту Євроради довелося достроково завершити ділову поїздку до Китаю.