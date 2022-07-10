Як відпочити в лісі чи біля озера не наражаючись на небезпеку: список обмежень за областями

До подорожі по Україні треба заздалегідь підготуватися, щоб не зіпсувати собі відпочинок

Сезон відпочинку-2022 через війну з росією, хоч і не в усіх курортних містах, але все ж таки стартував. Турагенства закликають до внутрішнього туризму, роблячи акцент на західних та центральних областях.

Про те, навіть у відносно безпечних, з точки зору проведення бойових дій, регіонах діють різні обмеження відпочинок у лісі, біля водойм чи туристичних об'єктів, повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.

За даними агентства, за безпеку на території будь-якої області під час воєнного стану відповідає військова адміністрація, тому перш ніж їхати на відпочинок в той чи інший регіон краще дізнатися інформацію про обмеження, дію комендантської години та графік роботи конкретного туристичного об'єкта.

В цілому по Україні заборонені сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів. Також не можна проводити масові заходи, на кшталт фестивалів чи концертів. Недоступними є туристичні точки, наближені до кордонів з білоруссю та росією.

Що стосується обмежень в окремих регіонах, то Держагенція зібрала наступний список.

Центр України

У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів.

заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів. На Черкащині можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила військова адміністрація. Офіційно у Черкасах діє 5 пляжів: три комунальні й два приватні. Відвідування лісів категорично заборонено.

можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила військова адміністрація. Офіційно у Черкасах діє 5 пляжів: три комунальні й два приватні. Відвідування лісів категорично заборонено. На Полтавщині заборонено відвідувати ліси. Дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань.

заборонено відвідувати ліси. Дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань. На території Житомирської області дозволений збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах, крім певних територій. Під забороною є території, які перебувають за 20 км від лінії держкордону з Білоруссю та місцевостей, що були тимчасово окуповані. Також заборонено відвідувати заповідники області. Закриті для відпочивальників водойми, які розташовані біля об’єктів критичної інфраструктури. Серед закладів культури в області працюють лише ті, які мають облаштовані укриття. Інші заклади організовують онлайн-екскурсії або виїзні заходи.

дозволений збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах, крім певних територій. Під забороною є території, які перебувають за 20 км від лінії держкордону з Білоруссю та місцевостей, що були тимчасово окуповані. Також заборонено відвідувати заповідники області. Закриті для відпочивальників водойми, які розташовані біля об’єктів критичної інфраструктури. Серед закладів культури в області працюють лише ті, які мають облаштовані укриття. Інші заклади організовують онлайн-екскурсії або виїзні заходи. На Вінниччині туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до своїх графіків. Можна ходити на водойми, крім тих, що розташовані поблизу критичної інфраструктури та у прикордонній зоні. Відвідування лісів заборонено.

Південь України

Миколаївщина. Можна відвідувати лісові урочища "Лабіринт", "Василева пасіка", "Грушівка", "Лівобережжя", за умови дотримання правил пожежної безпеки. Ходити у ці місця заборонено тільки у період високої пожежної небезпеки.

Захід України

На Волині заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном.

заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном. У Рівненській області військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси й збирати ягоди, крім деяких територій. Заборонено відвідувати північні частини 6 територіальних громад : Локницької, Зарічненської, Висоцької, Миляцької, Старосільської, Березівської.

військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси й збирати ягоди, крім деяких територій. Заборонено відвідувати північні частини : Локницької, Зарічненської, Висоцької, Миляцької, Старосільської, Березівської. На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді.

можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді. На Закарпатті можна ходити в ліси, крім маршрутів у прикордонних частинах Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника. Заборонені польоти на одномоторних літаках.

можна ходити в ліси, крім маршрутів у прикордонних частинах Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника. Заборонені польоти на одномоторних літаках. В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори й ліси. Однак на території курорту Буковель заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах та мотоциклах.

області дозволено відвідувати гори й ліси. Однак на території курорту заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах та мотоциклах. На Тернопільщині також можна відвідувати ліси, але заборонено розпалювати багаття. Туристичні об’єкти працюють у звичному режимі. Водойми відвідувати можна, але для організації масових заходів необхідно отримати дозвіл військової адміністрації.

також можна відвідувати ліси, але заборонено розпалювати багаття. Туристичні об’єкти працюють у звичному режимі. Водойми відвідувати можна, але для організації масових заходів необхідно отримати дозвіл військової адміністрації. У Хмельницькій області туристичні об’єкти працюють у звичному режимі. У ліс можна ходити, але не розводити багаття. Також під забороною – в’їзд до лісів усіма видами транспортних засобів, крім велотранспорту.

області туристичні об’єкти працюють у звичному режимі. У ліс можна ходити, але не розводити багаття. Також під забороною – в’їзд до лісів усіма видами транспортних засобів, крім велотранспорту. У Чернівецькій області туристичні об’єкти працюють, ліси можна відвідувати.

Нагадаємо, що частина іноземних туроператорів з початком повномасштабного вторгнення росії пішла з України, тому відпочинок за кордоном для більшої частини населення став майже неможливим.