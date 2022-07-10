Як відпочити в лісі чи біля озера не наражаючись на небезпеку: список обмежень за областями
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До подорожі по Україні треба заздалегідь підготуватися, щоб не зіпсувати собі відпочинок
Сезон відпочинку-2022 через війну з росією, хоч і не в усіх курортних містах, але все ж таки стартував. Турагенства закликають до внутрішнього туризму, роблячи акцент на західних та центральних областях.
Про те, навіть у відносно безпечних, з точки зору проведення бойових дій, регіонах діють різні обмеження відпочинок у лісі, біля водойм чи туристичних об'єктів, повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.
За даними агентства, за безпеку на території будь-якої області під час воєнного стану відповідає військова адміністрація, тому перш ніж їхати на відпочинок в той чи інший регіон краще дізнатися інформацію про обмеження, дію комендантської години та графік роботи конкретного туристичного об'єкта.
В цілому по Україні заборонені сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів. Також не можна проводити масові заходи, на кшталт фестивалів чи концертів. Недоступними є туристичні точки, наближені до кордонів з білоруссю та росією.
Що стосується обмежень в окремих регіонах, то Держагенція зібрала наступний список.
Центр України
- У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів.
- На Черкащині можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила військова адміністрація. Офіційно у Черкасах діє 5 пляжів: три комунальні й два приватні. Відвідування лісів категорично заборонено.
- На Полтавщині заборонено відвідувати ліси. Дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань.
- На території Житомирської області дозволений збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах, крім певних територій. Під забороною є території, які перебувають за 20 км від лінії держкордону з Білоруссю та місцевостей, що були тимчасово окуповані. Також заборонено відвідувати заповідники області. Закриті для відпочивальників водойми, які розташовані біля об’єктів критичної інфраструктури. Серед закладів культури в області працюють лише ті, які мають облаштовані укриття. Інші заклади організовують онлайн-екскурсії або виїзні заходи.
- На Вінниччині туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до своїх графіків. Можна ходити на водойми, крім тих, що розташовані поблизу критичної інфраструктури та у прикордонній зоні. Відвідування лісів заборонено.
Південь України
- Миколаївщина. Можна відвідувати лісові урочища "Лабіринт", "Василева пасіка", "Грушівка", "Лівобережжя", за умови дотримання правил пожежної безпеки. Ходити у ці місця заборонено тільки у період високої пожежної небезпеки.
Захід України
- На Волині заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном.
- У Рівненській області військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси й збирати ягоди, крім деяких територій. Заборонено відвідувати північні частини 6 територіальних громад: Локницької, Зарічненської, Висоцької, Миляцької, Старосільської, Березівської.
- На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді.
- На Закарпатті можна ходити в ліси, крім маршрутів у прикордонних частинах Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника. Заборонені польоти на одномоторних літаках.
- В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори й ліси. Однак на території курорту Буковель заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах та мотоциклах.
- На Тернопільщині також можна відвідувати ліси, але заборонено розпалювати багаття. Туристичні об’єкти працюють у звичному режимі. Водойми відвідувати можна, але для організації масових заходів необхідно отримати дозвіл військової адміністрації.
- У Хмельницькій області туристичні об’єкти працюють у звичному режимі. У ліс можна ходити, але не розводити багаття. Також під забороною – в’їзд до лісів усіма видами транспортних засобів, крім велотранспорту.
- У Чернівецькій області туристичні об’єкти працюють, ліси можна відвідувати.
Нагадаємо, що частина іноземних туроператорів з початком повномасштабного вторгнення росії пішла з України, тому відпочинок за кордоном для більшої частини населення став майже неможливим.