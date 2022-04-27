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Секретний інгредієнт, який зробить ваш борщ незабутньо смачним

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Секретний інгредієнт, який зробить ваш борщ незабутньо смачним Новина оновлена 27 квітня 2022, 10:38

Щоб приготувати смачну страву, потрібно знати кілька "секретиків".

Смачний, наваристий борщ — одна з основних страв традиційної української кухні. Попри "класичний" рецепт, у кожної господині є свої "таємні" інгредієнти та різні секрети та лайфхаки, як зробити борщ ще смачнішим. Нагадаємо, що український борщ знаходиться у топ-20 найсмачніших перших страв світу.

Які продукти ще можна додати до "стандартного" набору овочів для борщу, щоб зробити його смак ще яскравішим, пише Ukr.Media.

Що додати в борщ, щоб він був смачнішим

  • Ягоди

Щоб нейтралізувати насолоду томатів, моркви та інших овочів у борщ можна додати кислі ягоди: калину, брусницю або журавлину. Перед тим, як додати ягоди у страву, потрібно їх довести до кашоподібного стану. Ягідне пюре можна додавати як прямо в каструлю, так і до засмаження.

  • Розсіл

Розсіл у розсольнику звучить логічно, проте до чого тут борщ. Виявляється, кислота розсолу сприяє збереженню кольору борщу, і також допомагає позбавитися солодкого смаку, надавши борщу кислинку. На кожний літр води потрібно додавати по 100 мл розсолу. Зазвичай рідину додають при обсмажуванні буряка.

  • Масло

Щоб борщ не був "порожнім" і не наваристим, то можна до нього додати шматочок вершкового масла. Також цей продукт зберігає червоний колір страви.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, як в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо введення в календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.

Також ми розповідали, який секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.

Теги:
#Рецепт #Борщ #Суп #Страва
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