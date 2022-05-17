Чому буряк для борщу не потрібно варити і як його правильно готувати

Цей лайфхак зробить борщ особливо смачним.

Попри "традиційний" рецепт борщу, кожна господарка має свої секрети і лайфхаки, як зробити страву ще смачнішою. Наприклад в борщ можна додати старе сало, щоб надати йому неповторний смак і аромат. Також посилити смак може допомогти і заміна "стандартного" вареного буряка на печений.

Рецептом борщу із печеним буряком поділився портал km-doma.

Складові:

Яловича груднинка на кісточці — 450 гр.

Сало солоне чи копчене – 150 гр.

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Буряк (велика) — 2 шт.

Картопля (середня) — 2 шт.

Морква (середня) — 2 шт.

Капуста білокачанна — 500 гр.

Часник — 4 зубчики

Томатна паста — 3 ст. ложки

Оцет 6% — 3 ч. ложки

Зелень кропу — 0.5 пучка

Лавровий лист — 2 шт.

Цукор — 0.5 ч. ложки

Сіль, чорний мелений перець — на смак

Спосіб приготування:

Груднинку варіть протягом 2,5 годин, при малому кипінні, знімаючи піну. Готовий бульйон процідіть через сито, а м’ясо остудіть і наріжте середні шматочки. Один буряк оберніть подвійним шаром фольги і запікайте в духовці при температурі 180 градусів 1,5 години. Цибулю наріжте тонкою соломкою, а моркву натріть на великій тертці. Наріжте сало і половину обсмажте разом із цибулею близько 5-7 хвилин. Потім додайте моркву і смажте все ще 10 хвилин на повільному вогні. Половину сала, що залишилася, обсмажте разом з сирим буряком, який заздалегідь натріть на великій тертці. Додайте ще 2 ч. ложки оцту, цукор і обсмажуйте все на малому вогні 15 хвилин при постійному помішуванні. Шкірку від сирого буряка залийте 1 склянкою бульйону, додайте 1 ч. ложку оцту і варіть 5 хвилин. Після цього бульйон процідіть і влийте в каструлю, доведіть до кипіння і додайте нарізану на середні кубики картопля. Через 5 хвилин додайте дрібно нашатковану капусту, і варіть її 5 хвилин при слабкому кипінні. Потім додайте засмажку з цибулі, моркви, томатну пасту, а також обсмажені буряки з оцтом і лавровий лист. Доведіть до кипіння, зменште вогонь та варіть при слабкому кипінні 10 хвилин. Запечені буряки остудіть, очистіть від шкірки, натріть на середній тертці і додайте її борщ разом з дрібно посіченим часником і нашаткованою зеленню. Посолити, поперчити, довести до кипіння і варити 1 хвилину при середньому кипінні. Після вимкніть і відставте каструлю настоятися протягом 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, як в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо введення в календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.

Також ми розповідали, який секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.