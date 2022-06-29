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Як приготувати пікантну аджику на зиму: секрет у незвичайному інгредієнті (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Найніжніша аджика на зиму
Найніжніша аджика на зиму

Слива додасть соусу кисло-солодкий смак

Заготовити на зиму можна аджику, яку не потрібно варити, або законсервувати соус більш традиційним способом. Пікантності додасть слива: якщо ви додасте її в аджику, то отримаєте кисло-солодкий і густий соус.

Як повідомляє "Телеграф", рецептом аджики зі сливи на зиму ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. З покроковим процесом приготування можна ознайомитись на відео (для цього догортайте до кінця сторінки).

Інгредієнти на 5 банок по 0,5 л:

  • сливи — 2 кг
  • цукор — 1 ст.
  • сіль — 2 ст.л.
  • томатна паста — 250 г
  • часник — 100 г
  • перець чилі — 2-3 шт.
  • хмелі-сунелі — 10 г

Спосіб приготування:

  1. Сливи помити, очистити від кісточок. Перемолоти.
  2. Додати цукор та сіль, варити 40 хвилин. Додати вичавлений часник, томатну пасту, мелену паприку. Варити помішуючи ще 20 хвилин.
  3. Наприкінці додати приправу.
  4. Набрати соус у банки та стерилізувати протягом 10 хвилин.

Така аджика ідеально поєднується з м’ясом чи макаронами. А спеції надають соусу неймовірного аромату. Що важливо, в рецепті немає ні олії, ні оцту.

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#Рецепт #Рецепти #Соус #Консервація