Як приготувати пікантну аджику на зиму: секрет у незвичайному інгредієнті (відео)
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Слива додасть соусу кисло-солодкий смак
Заготовити на зиму можна аджику, яку не потрібно варити, або законсервувати соус більш традиційним способом. Пікантності додасть слива: якщо ви додасте її в аджику, то отримаєте кисло-солодкий і густий соус.
Як повідомляє "Телеграф", рецептом аджики зі сливи на зиму ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. З покроковим процесом приготування можна ознайомитись на відео (для цього догортайте до кінця сторінки).
Інгредієнти на 5 банок по 0,5 л:
- сливи — 2 кг
- цукор — 1 ст.
- сіль — 2 ст.л.
- томатна паста — 250 г
- часник — 100 г
- перець чилі — 2-3 шт.
- хмелі-сунелі — 10 г
Спосіб приготування:
- Сливи помити, очистити від кісточок. Перемолоти.
- Додати цукор та сіль, варити 40 хвилин. Додати вичавлений часник, томатну пасту, мелену паприку. Варити помішуючи ще 20 хвилин.
- Наприкінці додати приправу.
- Набрати соус у банки та стерилізувати протягом 10 хвилин.
Така аджика ідеально поєднується з м’ясом чи макаронами. А спеції надають соусу неймовірного аромату. Що важливо, в рецепті немає ні олії, ні оцту.
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