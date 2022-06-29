Як приготувати пікантну аджику на зиму: секрет у незвичайному інгредієнті (відео)

Слива додасть соусу кисло-солодкий смак

Заготовити на зиму можна аджику, яку не потрібно варити, або законсервувати соус більш традиційним способом. Пікантності додасть слива: якщо ви додасте її в аджику, то отримаєте кисло-солодкий і густий соус.

Як повідомляє "Телеграф", рецептом аджики зі сливи на зиму ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. З покроковим процесом приготування можна ознайомитись на відео (для цього догортайте до кінця сторінки).

Інгредієнти на 5 банок по 0,5 л:

сливи — 2 кг

цукор — 1 ст.

сіль — 2 ст.л.

томатна паста — 250 г

часник — 100 г

перець чилі — 2-3 шт.

хмелі-сунелі — 10 г

Спосіб приготування:

Сливи помити, очистити від кісточок. Перемолоти. Додати цукор та сіль, варити 40 хвилин. Додати вичавлений часник, томатну пасту, мелену паприку. Варити помішуючи ще 20 хвилин. Наприкінці додати приправу. Набрати соус у банки та стерилізувати протягом 10 хвилин.

Така аджика ідеально поєднується з м’ясом чи макаронами. А спеції надають соусу неймовірного аромату. Що важливо, в рецепті немає ні олії, ні оцту.

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