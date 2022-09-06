Навіщо додавати до борщу горілку: хитрість, про яку мало хто знає

Щоб приготувати ідеальний борщ, потрібно знати одну хитрість.

Скільки домогосподарок — стільки різних рецептів борщу, навіть незважаючи, що є класичний рецепт. Наприклад, багато домогосподарок додають у борщ старе сало, щоб надати йому неповторного смаку і аромату, а хтось ягоди або розсіл. А також до блюда можна додати трохи горілки. Для чого - розбираймося разом.

Як повідомляє Ukr.Media, алкоголь у борщ додається для покращення смакових якостей супу. Також горілка допомагає м’ясу стати м’якшим, особливо якщо борщ готується на яловичині. Окрім цього, алкоголь є натуральним підсилювачем смаку.

Як правильно додавати алкоголь до борщу

Зазначимо, що надлишок алкоголю у борщі може зіпсувати його, додавши зайву гіркоту. Тому не слід вливати горілки велику кількість. На середню каструлю борщу достатньо влити лише одну чарку горілки.

Друге, що треба знати, — це те, що додавати алкоголь потрібно хвилин за 5-10 до кінця приготування. Після введення горілки блюдо потрібно добре розмішати.

Обов’язково дайте борщу настоятися, щоб усі компоненти встигли розкритися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо запровадження у календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.

Також ми розповідали, який секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.