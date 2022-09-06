Зачем добавлять в борщ водку: хитрость, о которой мало кто знает

Чтобы приготовить идеальный борщ, нужно знать одну маленькую хитрость.

Сколько домохозяек — столько и разных рецептов борща, даже несмотря, что есть классический рецепт. К примеру, многие домохозяйки добавляют в борщ старое сало, чтобы придать ему неповторимый вкус и аромат, а кто-то ягоды или рассол. А также к блюду можно добавить немного водки. Для чего — давайте разбираться.

Как сообщает Ukr.Media, алкоголь в борщ добавляется для улучшения вкусовых качеств супа. Также водка помогает мясу стать более мягким, особенно если борщ готовится на говядине. Помимо этого, алкоголь является натуральным усилителем вкуса.

Как правильно добавлять алкоголь в борщ

Отметим, что избыток алкоголя в борще может испортить его, добавив лишнюю горечь. Поэтому не следует вливать водки большое количество. На среднюю кастрюлю борща достаточно влить всего одну рюмку водки.

Второе, что нужно знать — это то, что добавлять алкоголь нужно минут за 5-10 до конца приготовления. После введения водки блюдо нужно хорошенько размешать.

Обязательно дайте борщу настояться, чтобы все компоненты успели раскрыться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.

Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.