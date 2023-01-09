Така м’яка, що буквально тане в роті: рецепт свинячої грудки по-китайськи

Багато хто з вас ще не куштував цю смакоту

На святковому столі не обійтися без м’ясних страв. Можна приготувати рубані котлети з сиром або м’ясний хліб "Террін", але це вимагає чимало часу і зусиль. Також багато хто готує свинячу грудку, проте не у всіх вона виходить ніжною і м’якою.

Пропонуємо незвичайний спосіб приготування страви із соєвим соусом. Як пише vazhnoznat, свиняча грудка по-китайськи виходить такою м’якою, що буквально тане в роті. М’ясо виходить насичено золотого кольору та дуже смачним.

Як приготувати свинячу грудку з соєвим соусом

Інгредієнти:

0,5 кг свинячої грудки

2 ст. л. рослинної олії

100 мл води

3 зубчики часнику

2 ст. л. соєвого соусу або теріякі

гострий перець за смаком

40 г імбиру

Приготування:

У каструлю налийте воду та поставте на вогонь. Коли вода закипить, опустіть туди свинячу грудку. Відварюйте 10 хвилин. Потім дайте охолонути і наріжте невеликими шматочками. У сковороду налийте олію і обсмажуйте грудку до рум’яної скоринки. Коли м’ясо змінить колір, налийте 100 мл води. Накрийте кришкою і смажте до випаровування води. Потім пропустіть через прес три зубчики часнику. Додайте до грудки соус теріякі або соєвий. За бажанням додайте подрібнений перець чилі, натріть трохи імбиру або додайте 2 зірочки бодяну (анісу). Перемішайте і смажте ще 1-2 хвилини.

Додамо, що улюбленою стравою багатьох українців є холодець. Його варять з яловичини, свинини, курки, а також готують холодець з індички.