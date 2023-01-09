Така м’яка, що буквально тане в роті: рецепт свинячої грудки по-китайськи
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Багато хто з вас ще не куштував цю смакоту
На святковому столі не обійтися без м’ясних страв. Можна приготувати рубані котлети з сиром або м’ясний хліб "Террін", але це вимагає чимало часу і зусиль. Також багато хто готує свинячу грудку, проте не у всіх вона виходить ніжною і м’якою.
Пропонуємо незвичайний спосіб приготування страви із соєвим соусом. Як пише vazhnoznat, свиняча грудка по-китайськи виходить такою м’якою, що буквально тане в роті. М’ясо виходить насичено золотого кольору та дуже смачним.
Як приготувати свинячу грудку з соєвим соусом
Інгредієнти:
- 0,5 кг свинячої грудки
- 2 ст. л. рослинної олії
- 100 мл води
- 3 зубчики часнику
- 2 ст. л. соєвого соусу або теріякі
- гострий перець за смаком
- 40 г імбиру
Приготування:
- У каструлю налийте воду та поставте на вогонь. Коли вода закипить, опустіть туди свинячу грудку. Відварюйте 10 хвилин. Потім дайте охолонути і наріжте невеликими шматочками.
- У сковороду налийте олію і обсмажуйте грудку до рум’яної скоринки. Коли м’ясо змінить колір, налийте 100 мл води. Накрийте кришкою і смажте до випаровування води.
- Потім пропустіть через прес три зубчики часнику. Додайте до грудки соус теріякі або соєвий. За бажанням додайте подрібнений перець чилі, натріть трохи імбиру або додайте 2 зірочки бодяну (анісу). Перемішайте і смажте ще 1-2 хвилини.
Додамо, що улюбленою стравою багатьох українців є холодець. Його варять з яловичини, свинини, курки, а також готують холодець з індички.