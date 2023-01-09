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Такая мягкая, что буквально тает во рту: рецепт свиной грудки по-китайски

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Свиная грудка в нежном соусе по китайскому рецепту
Свиная грудка в нежном соусе по китайскому рецепту. Фото youtube.com

Многие из вас еще не пробовали эту вкуснятину

На праздничном столе никак не обойтись без мясных блюд. Можно приготовить рубленые котлеты с сыром или мясной хлеб "Террин", но все это требует немало времени и усилий. Также многие готовят свиную грудку, однако не у всех она получается нежной и мягкой.

Предлагаем необычный способ приготовления блюда с соевым соусом. Как пишет vazhnoznat, свиная грудка по-китайски получается такой мягкой, что буквально тает во рту. Мясо получается насыщенно золотого цвета и очень вкусным.

Как приготовить свиную грудку с соевым соусом

Ингредиенты:

  • 0,5 кг свиной грудки
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 100 мл воды
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. соевого соуса или терияки
  • острый перец по вкусу
  • 40 г имбиря

Приготовление:

  1. В кастрюлю налейте воду и поставьте на огонь. Когда вода закипит, опустите туда свиную грудку. Отваривайте 10 минут. Затем дайте остыть и нарежьте небольшими кусочками.
  2. В сковороду налейте растительное масло и обжаривайте грудку до румяной корочки. Когда мясо поменяет цвет, налейте 100 мл воды. Накройте крышкой и жарьте до испарения воды.
  3. Затем пропустите через пресс три зубчика чеснока. Добавьте к грудке соус терияки или соевый. По желанию добавьте измельченный перец чили, натрите немного имбиря или добавьте 2 звездочки бадьяна (аниса). Перемешайте и жарьте еще 1–2 минуты.

Добавим, что любимым блюдом многих украинцев является холодец. Его варят из говядины, свинины, курицы, а также готовят холодец из индейки.

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#Мясо #Рецепты