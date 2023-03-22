Як швидко чистити гриби: секрети, які знають не всі

Дотримуючись лайфхаків, ви збережете свіжість продукту

Хто відмовиться від найсмачніших грибочків! Як самостійний продукт вони неймовірні, а в блюді лише покращують його смак.

Однак гриби можуть бути небезпечними — вони вбирають у себе шкідливі речовини. Розкажемо, як убезпечити себе від можливих отруєнь та навчиться правильно їх чистити. Основними секретами ділиться Smachno.

Як правильно чистити гриби

Гриби активно вбирають у себе воду і стають водянистими та несмачними. Тому мити гриби слід швидко, під проточною водою. Потім необхідно позбавити їх від зайвої вологи, обмокуючи паперовим рушником.

Кінчик ніжки обов’язково варто відрізати. Чим довше гриб лежить у холодильнику, тим більшу частину необхідно обрізати.

А ось спідничку на ніжці гриба можна не зрізати. Тут все залежить від ваших естетичних уподобань.

Якщо у гриба великий капелюшок, то його варто почистити. Для цього зрізають плівку, зачепивши її від краю капелюшка. У маленьких грибів плівка тонка, тому чистити її нема рації.

Не варто видаляти коричневі платівки внизу капелюшка, тому що цим ви позбавляєте гриб його пікантного смаку.

Як чистити гриби за видами

Білі гриби треба просто почистити – для цього слід злегка потерти капелюшок жорсткою щіткою, після чого сполоснути гриб під проточною водою.

Печериці дуже сильно вбирають вологу. Їх навіть не рекомендується промивати під проточною водою. Щоб очистити печерицю, потрібно з його капелюшка лише зрізати шкірку.

Маслюки чистять, знімаючи з капелюшка шкірку, попередньо обдавши їх окропом для легшого процесу чищення.

Опеньки та лисички зазвичай не чистять, хіба що очищають від лісового сміття і промивають під проточною водою.

З грибів можна потім приготувати найсмачніший жульєн. Від такої закуски ваші гості точно не відмовляться.