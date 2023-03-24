Як правильно нарізати сир: прості правила, які виручать на кухні

Кожне сміття сиру нарізається по-різному

Сир – делікатний продукт. Якщо його неправильно нарізати, продукт можна зіпсувати. Певні сорти мають специфічну структуру і їх нарізка істотно ускладнюється — вони то кришаться, то липнуть до ножа, то змінюють форму.

Техніка нарізки сиру залежить від його форми. Еconet ділиться деякими "сирними" хитрощами, які вам знадобляться.

Як правильно нарізати сир

При нарізанні продукту слід враховувати його сорт. Тоді сир буде виглядати красиво і стане справжньою окрасою столу.

Перед нарізкою круглих, маленьких та плоских сирів ніж необхідно намочити гарячою водою. Це потрібно для того, щоб сир не прилипав до ножа.

Невеликий м’який сир необхідно нарізати однаковими скибочками трикутної форми. Робити це потрібно від середини до країв. Ніж має бути гострим.

Брі та схожі на нього сири нарізають великими скибочками, а потім ділять їх навпіл за допомогою спеціальної струни чи ножа з перфорацією. Ніж також необхідно потримати в гарячій воді або змастити оливковою олією.

Сир циліндричної конфігурації, наприклад, козячий, нарізують гострим та зволоженим ножем. Його рекомендується змочувати перед кожним розрізом, щоб сир не розкришився і не лип.

Тверді сири зазвичай нарізають у вигляді трикутників. Краще це робити за кімнатної температури. Спочатку потрібно розрізати сирну голівку навпіл, потім – на чотири частини. Після цього кожну частину необхідно розрізати на однакові трикутники завтовшки п’ять міліметрів.

Сир пармезан нарізати необов’язково. Його можна натерти на тертці або нарізати як дрібної стружки.

Синій сир із пліснявою нарізають дротяним ножем. Якщо у вас упакований блакитний сир, його можна покласти на бік та нарізати віялом.

До речі, із сиру можна приготувати смачні сирні чіпси. Це гідна заміна картопляною.