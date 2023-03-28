Як натерти моркву, якщо вона стала м’якою: простий лайфхак із водою

Секрет досвідчених господинь допоможе вам

Морква – дуже корисний продукт. Вона допомагає уповільнити процеси старіння організму і підвищує згортання крові. Овоч нормалізує серцево-судинну діяльність, зміцнює зуби та кістки та підтримує водний баланс в організмі. До того ж, морква є у багатьох стравах.

Однак за час зберігання свіжа морква може втратити колишню соковитість та пружність. Натерти її на тертці для подальшого використання досить проблематично. Однак "СОДа" рекомендує не викидати моркву. Натерти її можна буде легко лише за допомогою води.

Як натерти моркву, якщо вона стала м’якою

Промийте моркву під проточною водою і зріжте кінчики з обох боків. Перекладіть овоч у банку, наповнену крижаною водою — можна навіть додати кілька кубиків льоду в посуд.

Дуже важливо для бажаного результату, щоб морква була повністю під водою. У такому положенні залиште овоч на 10-15 хвилин. Якщо ж морква дуже велика – час можна збільшити до 20 хвилин. Через вказаний час очистити моркву буде легко.

При обсмажуванні цибулі та моркви не багато хто знає, що потрібно класти першим у сковороду. "Телеграф" розповідає, якого висновку дійшли досвідчені кулінари.