Як зробити шашлик ідеальним: маленькі хитрощі правильної розморозки та нарізки м’яса

Прості хитрощі — і ідеальне м’ясо готове

М’ясо необхідне та корисне нашому організму. До того ж, з нього стільки можна всього приготувати його можна запекти або посмажити, приготувати улюблений шашлик або перші страви, приготувати з м’ясом незвичайні салати. Проте навіть досвідчені господині стикаються з невдачами під час приготування м’ясних страв. Як цього уникнути та приготувати м’ясо на найвищому рівні, обговоримо разом з Uaportal.

Корисні лайфхаки при розморожуванні та приготуванні м’яса

М’ясо необхідно розморожувати за кімнатної температури. Різноманітні швидкі методи розморожування по типу мікрохвильової печі тільки псують структуру м’яса. Продукт в процесі приготування стане жорстким і сухим.

Різати м’ясо необхідно поперек волокон. У такому разі воно буде соковитим і не деформується під час приготування.

Один із головних секретів смачного м’яса – маринади. Потримайте м’ясо в них годину-півтори — і ви отримаєте соковиту та м’яку страву з пікантним смаком.

А щоб відварене м’ясо вийшло смачним, необхідно шматок м’яса опустити в киплячу воду та готувати на великому вогні. Зберігати м’ясо необхідно в холодильнику при невеликій кількості бульйону.

"Телеграф" вже розповідав, як правильно вибрати м’ясо для шашлику. З цими лайфхаками у вас точно буде найсмачніше м’ясо.