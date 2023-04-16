Рус

Як зробити шашлик ідеальним: маленькі хитрощі правильної розморозки та нарізки м’яса

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Правильно приготоване м’ясо тішить ваші смакові рецептори
Правильно приготоване м’ясо тішить ваші смакові рецептори. Фото smakotainfo.com

Прості хитрощі — і ідеальне м’ясо готове

М’ясо необхідне та корисне нашому організму. До того ж, з нього стільки можна всього приготувати його можна запекти або посмажити, приготувати улюблений шашлик або перші страви, приготувати з м’ясом незвичайні салати. Проте навіть досвідчені господині стикаються з невдачами під час приготування м’ясних страв. Як цього уникнути та приготувати м’ясо на найвищому рівні, обговоримо разом з Uaportal.

Корисні лайфхаки при розморожуванні та приготуванні м’яса

М’ясо необхідно розморожувати за кімнатної температури. Різноманітні швидкі методи розморожування по типу мікрохвильової печі тільки псують структуру м’яса. Продукт в процесі приготування стане жорстким і сухим.

Різати м’ясо необхідно поперек волокон. У такому разі воно буде соковитим і не деформується під час приготування.

Один із головних секретів смачного м’яса – маринади. Потримайте м’ясо в них годину-півтори — і ви отримаєте соковиту та м’яку страву з пікантним смаком.

А щоб відварене м’ясо вийшло смачним, необхідно шматок м’яса опустити в киплячу воду та готувати на великому вогні. Зберігати м’ясо необхідно в холодильнику при невеликій кількості бульйону.

"Телеграф" вже розповідав, як правильно вибрати м’ясо для шашлику. З цими лайфхаками у вас точно буде найсмачніше м’ясо.