Як сіль допоможе впоратися з вогнем на сковороді: лайфхаки, які вам точно будуть потрібні

Ці хитрощі можуть урятувати вам життя

Залишена на плиті без нагляду сковорода може спалахнути за лічені секунди. Масляна пожежа може початися, якщо олія, на якій ви готуєте, занадто сильно розігріється. Якщо ви не стежите за своєю сковородою, масло може стати занадто гарячим і спалахнути.

За допомогою порад Shuba розповімо, як гасити такий вогонь швидко та ефективно. Але обов’язково надягніть рукавички на руки — вони допоможуть захистити вашу шкіру від гарячого жиру, що розбризкується.

Як швидко і безпечно згасити олію, що горить у сковороді

Для початку зніміть посуд з вогню. Але будьте обережні: олія, що горить, активно пускає бульбашки та виплескується — це може викликати серйозні опіки шкіри. По можливості не чіпайте посуд, в якому сталося загоряння — краще просто вимкнути конфорку на плиті. Без тепла вогонь поступово згасатиме сам.

Накрийте полум’я металевою кришкою. Це позбавить вогонь кисню, і він погасне швидше.

Пам’ятайте: скляна кришка тут вам не допоможе — скло не зможе протистояти теплу, яке виділяє киплячий жир. Тому ефективно погасити полум’я не вдасться.

Якщо у вас немає металевої кришки або якщо вогонь переходить на саму плиту, використовуйте металеву форму для випікання. Вона допоможе погасити полум’я.

Насипте на полум’я потрібну кількість соди чи солі. Вони також допоможуть погасити вогонь.

Що не можна робити при гасінні олії, що палає

Не чекайте, що олія "догорить". Необхідно все контролювати, щоб вогонь не перекинувся на решту кухні.

Не додавайте воду — вода і масло відштовхують один одного. Додавання води до вогню може призвести до більшого розбризкування та розповсюдження вогню.

А ось борошно та цукор швидко спалахують. Тому якщо ви додасте їх на сковороду, що горить, це тільки збільшить інтенсивність вогню.

Телеграф ділився секретами, коли потрібно накривати каструлю під час готування. Прості лайфхаки полегшать вам життя.