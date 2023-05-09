Простий спосіб: два продукти, що є на кожній кухні, зроблять будь-яке м’ясо м’яким і ніжним

Хитрий трюк з найпростішими продуктами

Щоб зробити м’ясо ніжним, деякі використовують складні маринади. І вони справді здатні пом'якшити волокна м'яса. Для цього використовуються різні фрукти (лимони, ківі), гранатовий сік або навіть сухе вино.

Ukr.Media розповідає про те, як добитись такого ж результату з набагато меншими витратами. На поміч прийдуть продукти, що є на кожній кухні — цибуля і гірчиця.

Як гірчиця робить м'ясо м'якшим?

Необхідно обмазати шматок м’яса соусом і залишити його на певний термін. Великому шматку м'яса потрібно близько години для досягнення потрібного ефекту. Якщо ж річ про відбивні, то досить залишити гірчицю всього на 15 хвилин.

Після цього можна залишити гірчицю і готувати з нею, або ж змити. Щоб забрати її залишки, промийте шматок у воді, обсушіть паперовим рушником — і можна приступати до готування.

З використанням цибулі

Часто кулінари просто подрібнюють овоч і залишають його в мисці з м'ясом і спеціями на годину. Але при такому підході продукт не може як слід просочитися цибулею, тому м'ясо не завжди виходить соковитим і м'яким. Найкраще — пропустити цибулю через м’ясорубку, і вже тоді маринувати м’ясо. При такому підході результат буде більш вражаючим.

Шматочок, підготовлений таким чином, незалежно від способу приготування буде м’яким та ніжним. Підготуйте та м’ясо перед тим, як запекти його з маслом і спеціями — і точно не пошкодуєте.