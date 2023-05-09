Як правильно солити їжу: прості правила, які зроблять вашу страву ідеальною

В рецептах часто вказують, що солити варто на свій смак, але насправді існує низка важливих правил

Сіль — один з найважливіших інгредієнтів у приготуванні їжі. Вона не тільки робить їжу солоною, а й підсилює смак інших продуктів. Також нею можна перевірити якість олії. Але як правильно солити їжу, щоб не пересолити або не недосолити? Існує декілька простих правил, якими варто керуватися.

Правила соління їжі залежать від типу продуктів і способу приготування. Ось деякі загальні поради:

Солити м’ясо, рибу та птицю слід безпосередньо перед приготуванням, щоб максимально покращити смак. Якщо солити заздалегідь, то сіль витягне з продуктів соки і зробить їх сухими, пише "Thekitchn".

При приготуванні соусів, додавайте трохи солі до складників, які обсмажуються, наприклад часнику та цибулі. Потім додайте рідину і знову посоліть. Смакуйте соус протягом приготування і коригуйте кількість солі за потреби.

При варінні або бланшуванні овочів, підсолюйте воду перед приготуванням. Це допоможе овочам зберегти колір, текстуру і поживні речовини. Для кожного літра води потрібно близько чайної ложки крупної солі, розповідає "Freefoodtips".

Для соління води для макаронних виробів додайте чайну ложку крупної солі на кожен літр води. Солена вода допоможе макаронам не склеюватися і набрати смак.

Для салатів і холодних закусок підсолюйте продукти перед тим, як додавати олію або соус. Сіль краще розчиняється на вологих поверхнях і розподіляється рівномірно.

Загальна рекомендація для дорослих — не споживати понад 6 грамів солі на день — це приблизно 1 чайна ложка, застерігає "NHS". Для дітей норма солі залежить від віку і коливається від 2 до 5 грамів на день. Для різних продуктів і страв існують також специфічні пропорції солі, якими можна керуватися:

Для супів, бульйонів, соусів і підлив: 1,5 чайної ложки крупної солі на літр. Якщо використовуєте столову сіль, зменште до 1,125 чайної ложки на літр.

Для сирого м’яса, птиці, риби та морепродуктів: 0,75-1 чайна ложка крупної солі на пів кілограма. Якщо використовуєте столову сіль, зменште до 0,5-0,75 чайної ложки на пів кілограма.

Якщо використовуєте розчинну сіль або морську сіль замість крупної або столової солі, то треба зменшити кількість солі на третину. Тож зазначимо, що солити їжу — це мистецтво, яке потребує практики і уваги. Важливо не тільки знати правильну кількість солі для різних продуктів і страв, а й враховувати особливість кожного продукту, тип солі та етап приготування.

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