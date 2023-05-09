Как правильно солить еду: простые правила, которые сделают ваше блюдо идеальным

В рецептах часто указывают, что солить стоит по своему вкусу, но на самом деле существует ряд важных правил

Соль – один из важнейших ингредиентов в приготовлении пищи. Она не только делает еду соленой, но и усиливает вкус других продуктов. Также ею можно проверить качество масла. Но как правильно солить пищу, чтобы не пересолить или недосолить? Существует несколько простых правил, которыми следует руководствоваться.

Правила соления пищи зависят от типа продуктов и способа приготовления. Вот некоторые общие советы:

Солить мясо, рыбу и птицу следует перед приготовлением, чтобы максимально улучшить вкус. Если солить заранее, то соль вытащит из продуктов соки и сделает их сухими, пишет Thekitchn.

При приготовлении соусов, добавляйте немного соли к обжариваемым составляющим, например чесноку и луку. Затем добавьте жидкость и снова посолите. Вкушайте соус в течение приготовления и корректируйте количество соли при необходимости.

При варке или бланшировании овощей подсаливайте воду перед приготовлением. Это поможет овощам сохранить цвет, текстуру и питательные вещества. Для каждого литра воды нужно около чайной ложки крупной соли, рассказывает Freefoodtips.

Для соления воды для макаронных изделий добавить чайную ложку крупной соли на каждый литр воды. Соленая вода поможет макаронам не склеиваться и набрать вкус.

Для салатов и холодных закусок подсаливайте продукты перед тем, как добавлять масло или соус. Соль лучше растворяется на влажных поверхностях и распределяется равномерно.

Общая рекомендация для взрослых – не потреблять более 6 граммов соли в день – это примерно 1 чайная ложка, предостерегает "NHS". Для детей норма соли зависит от возраста и колеблется от 2 до 5 г в день. Для разных продуктов и блюд существуют также специфические пропорции соли, которыми можно руководствоваться:

Для супов, бульонов, соусов и подливок: 1,5 чайной ложки крупной соли на литр. Если используете столовую соль, убавьте до 1,125 чайной ложки на литр.

Для сырого мяса, птицы, рыбы и морепродуктов: 0,75-1 чайная ложка крупной соли на полкилограмма. Если используете столовую соль, убавьте до 0,5-0,75 чайной ложки на полкилограмма.

Если используете растворимую соль или морскую соль вместо крупной или столовой соли, то нужно снизить количество соли на треть. Отметим, что солить пищу — это искусство, которое требует практики и внимания. Важно не только знать правильное количество соли для различных продуктов и блюд, но учитывать особенность каждого продукта, тип соли и этап приготовления.

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