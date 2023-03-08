Как правильно солить картофель: когда добавлять соль в жареное, вареное и тушеное блюдо

Рассказываем, как приготовить действительно идеальное блюдо

Добавление соли в блюдо — процесс довольно интересный. Мало того, что в большинстве рецептов ее количество указывается как "себе по вкусу", так еще и не все блюда солятся на одном и том же этапе приготовления. Чаще всего хозяйки ошибаются с гречкой, потому что мало кто знает, когда на самом деле нужно солить эту крупу. Однако не меньше мороки возникает и с картофелем.

Выяснилось, что вареный, жареный, тушеный и картофель в мундире нужно подсаливать в разное время. Когда именно какой вид блюда солится, рассказывает ТСН.

Когда нужно солить вареный картофель

Идеальный вариант — через 5-7 мин после закипания воды. Если бросить соль раньше, она может не раствориться в холодной воде, да еще и приведет к тому, что картофель начнет развариваться.

Когда нужно солить картофель в мундире

Если вы варите ее на салат, то солить клубень вообще не стоит. А если вы собираетесь почистить его и сразу съесть, то соль лучше добавлять во время закипания воды.

Когда нужно солить картофельное пюре

В этом случае соль добавляется либо в момент закипания воды, либо через 5-10 мин после этого. Если выяснилось, что вы добавили мало соли, лучше подсолить картофель во время добавления молока или масла, чтобы соль хорошо растворилась и впиталась блюдом.

Когда нужно солить жареный картофель

Здесь все зависит от того, какой жареный картофель вы любите — хрустящий и с корочкой или более похожий на тушеный. Если речь идет о первом варианте, то добавляйте соль примерно за 5-7 мин до полной готовности. А картофель фри вообще солится непосредственно в тарелке, потому что в противном случае просто не будет хрустеть. Если же вы хотите жареный картофель а-ля "тушеный", то добавляйте соль в начале приготовления — тогда овощи за время приготовления размякнут и будут разваливаться.

Когда нужно солить картофель во время тушения

Если вы тушите картофель в соусе, то солить его вообще не нужно — соль добавляется в сам соус. Если без, то подсаливайте блюдо за 5-10 мин до готовности или прямо в тарелке.

Раньше мы рассказывали, как спасти пересоленное блюдо. В частности, чем можно убрать соль из супа, каши, мяса и овощей.