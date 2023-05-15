Гріти чи не гріти сковороду та духовку перед приготуванням: знайдено відповідь на складне питання

Ці лайфхаки допоможуть вам заощадити час

Багато господинь зустрічали у різних рецептах фразу "Розігрійте сковорідку" або "Поставте страву в розігріту духовку". Якщо ви прийшли готувати вечерю вже втомленою після важкого трудового дня, виникає спокуса пропустити цей крок.

Разом із Shuba розповімо, наскільки важливим є попередній нагрівання поверхні та олії. Ці поради допоможуть заощадити ваш час.

Чи потрібно розігрівати олію перед приготуванням їжі

Якщо ви ставите їжу в духовку до того, як вона розігріється, готування зрештою займе більше часу. Річ у тому, що в такому випадку ваша їжа нагрівається разом із духовкою і готується вона нерівномірно. Це означає, що для доведення їжі до потрібної температури може знадобитися більше часу, ніж передбачено рецептом.

Навіть страви, приготовлені у фритюрниці, часто виграють від швидкого попереднього розігріву. Особливо тонко нарізані продукти стануть хрусткими та швидко приготуються, якщо занурити їх у попередньо нагріту олію.

Також важливо заздалегідь розігріти олію, коли готуєте м’ясо на сковороді — жир запобігає його прилипанню. М’ясо прилипає до сковорідок та поверхонь через хімічний процес, під час якого білки на поверхні м’яса зв’язуються зі сковородою.

Попереднє нагрівання олії на сковороді дозволить швидко обсмажити м’ясо, перш ніж воно прилипне до металу. Це заощадить ваш час у довгостроковій перспективі, тому що вам не потрібно буде потім відривати основну страву від сковороди та очищати залишки, що пригоріли.

Ще одна причина, чому потрібно розігрівати олію — гаряча сковорода створює ефект пари. Високе нагрівання олії негайно випаровує воду з їжі. Пара підіймає їжу над варильною поверхнею і швидко готує її, перш ніж осідає на сковороді. Приготовані таким чином овочі чи м’ясо не прилипатимуть до поверхні сковорідки.

Однак враховуйте, що розігріти сковороду – це не просто поставити її на сильний вогонь. Сковороди з антипригарним покриттям можуть зашкодити сильному нагріванню, а на чавунних сковорідках з’являться точки перегріву. Натомість краще поставити сковорідку на середній вогонь, влити масло і дати їм нагрітися разом.

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