Чай та інші лайфхаки: що робити, якщо оселедець пересолений

Лайфхаки врятують навіть суперсолону рибу

Оселедець – це найпростіша та універсальна риба, яка може стати основою для багатьох смачних страв. Її можна просто порізати та подати на стіл із цибулею, можна використовувати в салатах, намазках, паштетах або замаринувати.

Навіть якщо оселедець надто солона на смак, то це не привід відмовлятися від страви. Рrostoway має кілька способів, як виправити ситуацію і зробити рибу менш солоною. Ваш оселедець стане на смак саме таким, як вам подобається.

Що робити, якщо оселедець пересолений

Досвідчені кухарі радять у таких випадках вимочувати рибу у холодній воді протягом 3 годин. У цьому цей час рідина слід кілька разів поміняти. Але кулінари попереджають: вимочена таким чином риба може стати водянистою.

Інші ж поміщають пересолену рибу міцний несолодкий чай. У такому випадку можна використовувати не лише звичайний чорний чай, а й на основі трав. Але будьте готові – напій може трохи змінити смак та запах продукту.

А для тих, хто любить легку кислинку, є ще один варіант. Візьміть лимонний сік, змішайте його з теплою водою у співвідношенні 1 до 3 і помістіть оселедця на деякий час. Така процедура "витягне" сіль із вашої риби.

Щоб не розчаруватися пересоленою рибою вдома, потрібно знати, як її вибирати. Так ви виберіть оселедець того ступеня засолювання, який вам подобається.