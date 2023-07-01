Чим замінити сіль на кухні: хитрощі, які стануть у пригоді хоча б раз

Незамінних продуктів немає: можна замінити навіть сіль

Навіть якщо вдома закінчилася кухонна сіль, не біда. Її можна замінити на інші продукти.

Разом із "Важно знать" розповідаємо, чим замінити сіль. Ваші страви не тільки не втратять колишній смак, а й стануть кращими.

Чим замінити сіль на кухні

Лимонний сік та оцет. Кислота надасть стравам пікантного смаку і переб’є прісність при нестачі солі. Лимонний сік хороший тим, що до його складу входить вітамін С — це означає, що страви будуть не тільки смачними, а й корисними. Цей чудовий продукт для маринадів м’яса здатний замінити сіль.

Аналогічно діє й оцет. Він чудово замінить сіль у салатах. Щоб страви не були надто кислими, ти можеш збалансувати смак щіпкою цукру чи ароматними спеціями.

У складі соєвого соусу є і сіль, і спеції. Це означає, що його можна сміливо додавати до домашніх страв, щоб вони не були прісними.

Краще вибирати соус із соєвих бобових та пшениці, без додавання консервантів. Добова норма цього продукту не більше двох столових ложок, тому важливо з ним не переборщити. Соєвий соус чудово доповнить смак салатів, перших страв, м’ясних та рибних ласощів.

Сіль можна також замінити морськими водоростями, адже вони живуть у солоній воді та вбирають її компоненти. Її можна висушити, подрібнити ножем чи кавомолкою та посипати порошком готові страви.

Сушені овочі – це подрібнені сухі продукти з чудовим смаком та ароматом. У таких наборах зазвичай міститься сіль. Це вихід, якщо ти готуєш перші страви чи гарніри, а вдома закінчились потрібні спеції. Намагайтеся вибирати набори сухих овочів із часником – він знижує потребу організму в солі.

Хрін та імбир також здатні замінити сіль. Вони нададуть страві пікантного смаку і ніхто не помітить, що їжа злегка прісна. Їх можна використовувати як у сухому, так і свіжому вигляді.

Не забуваємо і про спеції, які роблять смак страви насиченою. Сіль можна замінити перцем, кропом, петрушкою, базиліком, орегано, естрагоном, розмарином, куркумою, майораном, кмином, коріандром, карі, паприкою.

А ще з дефіцитом солі на кухні допоможуть і соуси. Як правило, магазинні заправки містять соус. Можна також приготувати домашній соус та додавати до різних страв.

А де не впорається без солі — у разі загоряння сковороді на плиті. Ця хитрість може врятувати вам життя та сковороду.