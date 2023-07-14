Як не зіпсувати дорогий продукт: всі тонкощі смаження м’яса

Збережіть собі ці поради — вони стануть вам у пригоді

Всі люблять смажене м’ясо. Завдяки теплому сезону можна приготувати смачний шашлик. Але окрема тема — м’ясо, смажене на сковороді.

Але при смаженні м'ясний продукт можна дуже швидко зіпсувати. Найчастіше він може вийти недосмаженим або навпаки занадто пересушеним. Разом із wellamart.ua розкриваємо всі тонкощі приготування смаженого м'яса.

Що потрібно враховувати

Щоб м'ясо вийшло соковитим і ніжним, варто враховувати вік тварини, кількість м'язового жиру, а також частину туші. Ідеальними для обсмажування вважаються вирізка, край і оковалок. Вони мають тонкі м'язові волокна та не втрачають свою соковитість під час приготування. Але найніжніший і ласий шматочок для смаження — філе, кращого просто не знайти!

Ніжка, лопатка та шия — м'ясо, яке краще не використовувати для смаження. Саме в цій частині багато жорсткої сполучної тканини через добре розвинені м'язи. Така частина туші відмінно підійде для довгого тушкування, але не для обсмажування.

Як смажити м'ясо на сковорідці: тонкощі

Щоб приготувати смачне, а найголовніше, соковите м'ясо, рекомендується використовувати сковороду з товстим дном. Саме в такій сковорідці протягом усього готування буде дотримуватися постійно висока температура, а тепло буде рівномірно розподілятися по всій поверхні.

Шматочки варто викладати на добре розігріту сковороду, попередньо змащену олією або вершковим маслом. Це дозволить шматочкам одразу отримати з усіх боків скоринку, яка збереже весь сік усередині.

Якщо ви хочете зберегти всі соки й отримати ніжний добре просмажений продукт, тоді варто готувати м'ясо в два етапи. Перший етап — швидке обсмаження, вимагає температури понад 70 градусів. Саме на цій стадії утворюється та сама скоринка, яка зберігає соковитість страви. До речі, щоб отримати підсмажену, карамельну скоринку замаринуйте м'ясо перед смаженням у ​​соусі теріякі або в суміші, яка містить мед або цукровий пісок.

На другому етапі — повільне обсмаження, варто дотримуватися температури не вище 60 градусів. Щоб правильно визначити ступінь готовності м'ясної страви, рекомендуємо використовувати термометр.

Такі загальні правила допоможуть вам не пересушити м'ясо і зроблять його більш м'яким всередині. Також ми розповідали, про деталь, з якою ваш суп завжди буде ідеальним.