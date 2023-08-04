Рус

Секрет ідеальної горохової каші: слід додати два прості продукти

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Розповідаємо, що додати до горохової каші
Розповідаємо, що додати до горохової каші. Фото tochka.net

Звичайну кашу можна перетворити на ресторанну страву

Горохова каша – це смачний і доступний гарнір. Ми розповідали, як приготувати її швидко і без замочування. Тепер ділимось простими лайфхаками, які допоможуть зробити це ще й смачно.

Досвідчені кулінари знають, як зробити шедевр зі звичайного гороху. Достатньо знати, що й на якому етапі додати. Детально про це розповіли на порталі "На ПЕНСІЇ".

Перш за все, горох потрібно правильно замочити. За класичним методом спочатку його промивають під натиском холодної води, тоді заливають і залишають на ніч або хоча б на 4 години. Можна й прискорити його приготування — за допомогою соди або вершкового масла. Але часто кулінари вважають за краще використовувати традиційне замочування. Мовляв, тоді каша виходить смачнішою.

Після замочування горох слід ретельно промити в холодній воді. Потім заливаємо крупу водою — так, щоб води було більше від рівня гороху на два сантиметри. І ставимо на вогонь.

Коли вода закипить, потрібно видалити піну. Одразу зменшуємо газ до мінімуму і залишаємо кашу варитися ще на 50 хвилин.

Паралельно до золотистого кольору обсмажуємо одну цибулину. Додаємо її до нашої каші за 5 хвилин до готовності. Разом із нею додаємо одну чайну ложку спеції карі та сіль — до смаку.

Каша, зварена за таким алгоритмом, буде дуже смачною. Також ми розповідали про цікавий спосіб приготування молодої кукурудзи.

Теги:
#Рецепт #Горох #Лайфхак