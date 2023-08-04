Секрет ідеальної горохової каші: слід додати два прості продукти

Звичайну кашу можна перетворити на ресторанну страву

Горохова каша – це смачний і доступний гарнір. Ми розповідали, як приготувати її швидко і без замочування. Тепер ділимось простими лайфхаками, які допоможуть зробити це ще й смачно.

Досвідчені кулінари знають, як зробити шедевр зі звичайного гороху. Достатньо знати, що й на якому етапі додати. Детально про це розповіли на порталі "На ПЕНСІЇ".

Перш за все, горох потрібно правильно замочити. За класичним методом спочатку його промивають під натиском холодної води, тоді заливають і залишають на ніч або хоча б на 4 години. Можна й прискорити його приготування — за допомогою соди або вершкового масла. Але часто кулінари вважають за краще використовувати традиційне замочування. Мовляв, тоді каша виходить смачнішою.

Після замочування горох слід ретельно промити в холодній воді. Потім заливаємо крупу водою — так, щоб води було більше від рівня гороху на два сантиметри. І ставимо на вогонь.

Коли вода закипить, потрібно видалити піну. Одразу зменшуємо газ до мінімуму і залишаємо кашу варитися ще на 50 хвилин.

Паралельно до золотистого кольору обсмажуємо одну цибулину. Додаємо її до нашої каші за 5 хвилин до готовності. Разом із нею додаємо одну чайну ложку спеції карі та сіль — до смаку.

Каша, зварена за таким алгоритмом, буде дуже смачною. Також ми розповідали про цікавий спосіб приготування молодої кукурудзи.