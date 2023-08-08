Як правильно заморозити та зберігати ожину: корисні поради для любителів ягоди

Кілька секретів — і ви із задоволенням ласуєте смачною ягодою

Ожина – це чудова літня ягода, що містить велику кількість корисних речовин. Її заготовляють на зиму в різних видах — варять варення, роблять джеми і, звичайно ж, заморожують.

Разом із "Ідеї 24" розповімо, як правильно зберігати цю ягоду в домашніх умовах. Ми поділимося з вами декількома тонкощами, за допомогою яких можна правильно заморозити ожину.

Як правильно заморозити ожину

Для початку перевірте ягоди на наявність комах, приберіть гілочки, листочки та інше сміття. Переберіть ягоди, видаліть пошкоджені та навіть трохи вологі плоди.

Усю ожину розкладіть на папері в один шар на кілька годин. Ягоди повинні просохнути.

Суху ожину промийте, переберіть. Промивати їх краще невеликими порціями — так ви зможете уникнути їх ушкодження. Далі всі ягоди викладіть на рушник або серветку і залиште на 15-20 хвилин.

Деко застеліть фольгою, викладіть ожину і у вертикальному положенні відправте її в морозильну камеру. Коли плоди трохи підмерзнуть, через 2-3 години їх можна перекласти в контейнер або пакет для зберігання.

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