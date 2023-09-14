Врятує звичайна вода: хитрість японських кулінарів допоможе зберегти лимони свіжими надовго
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Цікавий спосіб зберігання цитрусових
Ми розповідали, як довго зберігати солодкий перець свіжим. Тепер ділимось хитрим трюком, яким користуються японські кухарі, щоб якнайдовше зберігати лимони.
Лимони — цитрусові, які досить швидко засихають. Якщо ж плід розрізаний, на зрізі швидко можна виявити сліди цвілі. Проте є один хитрий спосібю Про нього розповіли на Ukr.Media.
Від засихання і цвілі лимонів не рятує ні холодильник, ні пакет. А лимони, скільки б вони не коштували, викидати не хочеться. Це зовсім нераціонально. Є чудовий спосіб, який допоможе зберегти лимони свіжими. А допоможе в цьому звичайнісінька вода.
Як зберігати лимони
Беремо звичайнісіньку склянку. Наливаємо у неї на 1/3 холодну питну воду. Опускаємо в неї лимон зрізом донизу — у воду.
Лимон потрібно зафіксувати між стінок склянки так, щоб він торкався води. В такому вигляду всю конструкцію ставлять у холодильник.
Так лимон і не засохне, і не розведе на собі цвіль. Коли потрібно трохи лимону, дістаємо його зі склянки, відрізаємо скибочку і знову кладемо в склянку з водою зрізом донизу.
Так вона збереже лимон свіжим максимально довгий час. Також ми ділились секретами вибору смачного винограду.