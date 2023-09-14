Врятує звичайна вода: хитрість японських кулінарів допоможе зберегти лимони свіжими надовго

Цікавий спосіб зберігання цитрусових

Ми розповідали, як довго зберігати солодкий перець свіжим. Тепер ділимось хитрим трюком, яким користуються японські кухарі, щоб якнайдовше зберігати лимони.

Лимони — цитрусові, які досить швидко засихають. Якщо ж плід розрізаний, на зрізі швидко можна виявити сліди цвілі. Проте є один хитрий спосібю Про нього розповіли на Ukr.Media.

Від засихання і цвілі лимонів не рятує ні холодильник, ні пакет. А лимони, скільки б вони не коштували, викидати не хочеться. Це зовсім нераціонально. Є чудовий спосіб, який допоможе зберегти лимони свіжими. А допоможе в цьому звичайнісінька вода.

Як зберігати лимони

Беремо звичайнісіньку склянку. Наливаємо у неї на 1/3 холодну питну воду. Опускаємо в неї лимон зрізом донизу — у воду.

Лимон потрібно зафіксувати між стінок склянки так, щоб він торкався води. В такому вигляду всю конструкцію ставлять у холодильник.

Так лимон і не засохне, і не розведе на собі цвіль. Коли потрібно трохи лимону, дістаємо його зі склянки, відрізаємо скибочку і знову кладемо в склянку з водою зрізом донизу.

Так вона збереже лимон свіжим максимально довгий час. Також ми ділились секретами вибору смачного винограду.