Жодних грудочок: один секретний інгредієнт зробить рис фантастичним

Навіщо додавати в рис лимонний сік

Ми розповідали про хитрий трюк, який допоможе зробити картоплю для пюре значно ніжнішою. Ще один популярний гарнір — рисова крупа. Окрім додатку до основних страв, її відварюють до голубців, салатів та навіть десертів, наприклад, рис входить до складу дуже смачних та бюджетних шоколадних цукерок.

В усьому світі цю крупу готують найрізноманітнішими способами. Один із них передбачає додавання в каструлю з рисом невеликої кількості лимонного соку. Про це розповіли на ProstoWay.

Для чого його додають під час варіння рису

Лимонний сік покращує рис. Він робить смак гарніру більш виразним та яскравим. Також лимонний сік додають, тому що він здатен зробити рис розсипчастим. Так не буде жодних грудочок.

На стандартну порцію рису достатньо буквально одну-дві чайні ложки лимонного соку. Така кількість ще й збереже білосніжний колір гарніру.

Це елементарний кулінарний лайфхак. Навіть якщо ви не плануєте користуватись ним постійно, то спробувати такий рис точно варто. Також ми розповідали, як зварити смачну й розсипчасту гречку.