Усик виявився набагато легше Джошуа (відео)

У п’ятницю, 24 вересня, в Лондоні відбувся останній захід перед боєм Олександр Усик — Ентоні Джошуа — церемонія зважування.

Боксери-суперваговики лише формально проходять дану процедуру, адже обмежень по суті немає. В результаті вага українського претендента склала 100,2 кг, а британського чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO — 108,9 кг. Після офіційної процедури боксери востаннє перед поєдинком подивилися один одному в очі. Спортсмени вели себе спокійно, і обійшлося без ексцесів.

Відзначимо, в минулому бою з Дереком Чісорою вага Усика становила 98,4 кг, а Джошуа перед боєм з Кубратом Пулєвим важив 108,8 кг.

Повне відео церемонії зважування:

Дуель поглядів:

