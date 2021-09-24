Усик оказался намного легче Джошуа (видео)
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Александр Усик и Энтони Джошуа взвесились перед чемпионским боем.
В пятницу, 24 сентября, в Лондоне состоялось последнее мероприятие перед боем Александр Усик — Энтони Джошуа — церемония взвешивания.
Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.
УСИК — ДЖОШУА — ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ
Боксеры-супертяжи лишь формально проходят данную процедуру, ведь ограничений по сути нет. В итоге вес украинского претендента составил 100,2 кг, а вес британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO — 108,9 кг. После официальной процедуры боксеры в последний раз перед поединком посмотрели друг другу в глаза. Спортсмены вели себя по-джентльменски, и обошлось без эксцессов.
Отметим, в прошлом бою с Дереком Чисорой вес Усика составлял 98,4 кг, а Джошуа перед боем с Кубратом Пулевым весил 108,8 кг.
Полное видео церемонии взвешивания:
Дуэль взглядов:
FINAL FACE OFF 🔥🔥🔥— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021
👑 IBF
👑 WBA Super
👑 WBO
👑 IBO
World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR
Отметим, украинский боксер Владислав Сиренко в интервью "Телеграфу" заявил, что победу в бою Усик — Джошуа одержит британец, хотя он будет болеть за соотечественника.
Бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на футбольной арене "Тоттенхэм Хотспур". В Украине шоу будет показано по системе PPV на сервисе megogo. По мнению букмекеров, претендент не сможет отобрать пояса у чемпиона. Добавим, что в сети рассекретили гонорары боксеров.
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