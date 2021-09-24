Укр

Усик оказался намного легче Джошуа (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Джошуа - Усик Новость обновлена 24 сентября 2021, 16:39
Джошуа - Усик

Александр Усик и Энтони Джошуа взвесились перед чемпионским боем.

В пятницу, 24 сентября, в Лондоне состоялось последнее мероприятие перед боем Александр Усик — Энтони Джошуа — церемония взвешивания.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

УСИК — ДЖОШУА — ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

Боксеры-супертяжи лишь формально проходят данную процедуру, ведь ограничений по сути нет. В итоге вес украинского претендента составил 100,2 кг, а вес британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO — 108,9 кг. После официальной процедуры боксеры в последний раз перед поединком посмотрели друг другу в глаза. Спортсмены вели себя по-джентльменски, и обошлось без эксцессов.

Отметим, в прошлом бою с Дереком Чисорой вес Усика составлял 98,4 кг, а Джошуа перед боем с Кубратом Пулевым весил 108,8 кг.

Полное видео церемонии взвешивания:

Дуэль взглядов:

Отметим, украинский боксер Владислав Сиренко в интервью "Телеграфу" заявил, что победу в бою Усик — Джошуа одержит британец, хотя он будет болеть за соотечественника.

Бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на футбольной арене "Тоттенхэм Хотспур". В Украине шоу будет показано по системе PPV на сервисе megogo. По мнению букмекеров, претендент не сможет отобрать пояса у чемпиона. Добавим, что в сети рассекретили гонорары боксеров.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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