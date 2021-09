Усик оказался намного легче Джошуа (видео)

В пятницу, 24 сентября, в Лондоне состоялось последнее мероприятие перед боем Александр Усик — Энтони Джошуа — церемония взвешивания.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

УСИК — ДЖОШУА — ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

Боксеры-супертяжи лишь формально проходят данную процедуру, ведь ограничений по сути нет. В итоге вес украинского претендента составил 100,2 кг, а вес британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO — 108,9 кг. После официальной процедуры боксеры в последний раз перед поединком посмотрели друг другу в глаза. Спортсмены вели себя по-джентльменски, и обошлось без эксцессов.

Отметим, в прошлом бою с Дереком Чисорой вес Усика составлял 98,4 кг, а Джошуа перед боем с Кубратом Пулевым весил 108,8 кг.

Полное видео церемонии взвешивания:

Дуэль взглядов:

FINAL FACE OFF 🔥🔥🔥



👑 IBF

👑 WBA Super

👑 WBO

👑 IBO



World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR