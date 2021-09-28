Все ще у ранах і синцях: як Усик виглядає на третій день після бою з Джошуа

Боксер на самопочуття журналістам не скаржився

Український супертяж Олександр Усик, який виборов чотири пояси у британця Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу, на прес-конференцію у Києві прийшов у темних окулярах, за якими намагався приховати синці та рани. Очевидно, що перемога у поєдинку нашому боксеру далася не легко.

Відповідні фото зробив кореспондент "Телеграфа", який також був присутній на прес-конференції.

Так, на третій день після тріумфальної перемоги на Джошуа, Усик прийшов на зустріч із журналістами в окулярах. Після того, як боксер їх зняв, на його обличчі можна було помітити численні синці та рани, а на правій брові боксера присутній шов.

Попри це, боксер на самопочуття не скаржився і був у гарному настрої.

Олександр Усик на прес-конференції після бою з Ентоні Джошуа

Олександр Усик на прес-конференції після бою з Ентоні Джошуа

Олександр Усик на прес-конференції після бою з Ентоні Джошуа

Олександр Усик на прес-конференції після бою з Ентоні Джошуа

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як повідомляв "Телеграф" раніше, український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів, однак без суддівського скандалу не обійшлося. Британський рефері нарахував майже нічию, хоча статистика бою показала тотальну перевагу Олександра в поєдинку.

Також ми писали, що Усика після перемоги над Джошуа зустрічали в аеропорту "Бориспіль" як героя. Десятки уболівальників і журналістів посеред ночі зустріли боксера квітами, оплесками та загальним тріумфом.